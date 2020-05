Personalidades lamentan sucesos sangrientos en Bilwi

El doctor Carlos Tünnerman Bernheim expresó ayer que lamentaba los hechos de violencia acaecidos en Bilwi y Waspam, por la inminente suspensión de las elecciones municipales, y se preguntó si hubo una autoridad que ordenara a la Policía no cumplir con su mandato constitucional de garantizar el orden interno y la seguridad de los nicaragüenses.



El catedrático y notable recordó que el artículo 97 de la Carta Magna establece que la Policía Nacional “tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y la persecución del delito” y es una institución armada de naturaleza civil, “profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante”.



“La Policía Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometida a la autoridad civil, que será ejercida por el Presidente de la República a través del ministerio correspondiente”, dice la Carta Magna en el mismo artículo.





¡No hubo policías!

Sin embargo, fue notorio para decenas de testigos la ausencia de la fuerza policial en los disturbios de Bilwi. El doctor Tünnerman Bernheim dijo que “si alguna autoridad ordenó a la Policía que ejerciera sus funciones, esta autoridad no estaba facultada para hacer que se violentara la Constitución”.



Tünnerman recalcó que estos disturbios se habrían evitado si no hubiera una voluntad de querer violentar el Estado de Derecho suspendiendo los comicios, si se respetara la Ley Electoral y la Constitución y si se escuchara la voz de notables del Caribe que han indicado con claridad que sí hay condiciones para efectuar los comicios.



También dijo que la visita de los diputados del PLC no fue ninguna provocación e instó a un diálogo nacional.





Buscar “salida constitucional y pacífica”



Por su parte, el director de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, propuso una salida constitucional y pacífica, aunque advirtió que el Consejo Supremo Electoral, CSE, podría declarar que no es capaz de organizar los comicios en tiempo y forma en Bilwi, Prinzapolka y Waspam, para obtener una reprogramación de cinco meses, como en efecto lo hizo ayer por la tarde.



Courtney dijo que correspondería a la Asamblea Nacional resolver el vacío de autoridad que se genera o reemplazar definitivamente a los magistrados electorales por incapaces.



Aunque Ética y Transparencia considera que no hay criterios técnicos para suspender los comicios, según lo expresado por Courtney, corresponde al CSE la autoridad constitucional en la planificación de los comicios.



Courtney señaló que es urgente una salida pacífica y constitucional para garantizar el derecho al voto de todos los nicaragüenses.





Hay intereses económicos en juego

El doctor Emilio Álvarez Montalván sostuvo que “los sucesos en Bilwi merecen preocupación, sobre todo porque hubo daños humanos y a bienes de la propiedad. Lo más llamativo es que se producen los disturbios dentro del mismo partido Yatama, lo que revela que detrás de esas luchas por el poder hay asuntos económicos que discutir y disputar”.



“Los actuales funcionarios pretenden quedarse para rematar sus transacciones mientras la contraparte quiere desplazarlos cuanto antes para descubrirlos. Otro dato es que la delegación de diputados que llegó del interior no fue aceptada por ninguno de los dos bandos lo que también indicaría que son asuntos que quieren resolver como si se tratase de un botín en común en el cual la gente del Pacífico no tiene nada que ver”, afirmó el doctor Álvarez.