Millonarias concesiones detrás de suspensión de elecciones

Concesiones madereras y la explotación de yacimientos de petróleo son las razones que dirigentes costeños le atribuyen al Gobierno nacional y al partido Yatama para que insistan en suspender las elecciones en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka, de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).



“El Gobierno nacional y el regional preparan paquetes de concesiones madereras con empresarios gringos y chinos hasta por 30 años”, reza la denuncia expuesta ayer por los dirigentes autóctonos Minerva Wilson, de Waspam, y Ulises Hernández, de Bocay, mismos que acudieron a la bancada del Movimiento de Renovación Sandinista, MRS, para hacer sus señalamientos.



Asimismo, documentan como otra de las razones la “creación del territorio indígena Tawira, cercenando parte del municipios de Waspam, pues según la página web del gobierno, en comunidades como Uran y Sih, en el sector de Río Abajo de ese municipio, hay yacimientos de petróleo”.



“Tenemos información de que la explotación de esos yacimientos forma parte de las negociaciones que haría el actual gobierno con el venezolano. El propósito de crear ese territorio es darle autoridad y fuerza (al gobierno), desde el punto de vista de la forma de administración territorial, en nuestra cultura tradicional”, exponen los dirigentes autóctonos en la denuncia.





“Se deben realizar elecciones”



A juicio de los dirigentes costeños, las elecciones en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka se deben realizar, porque “es parte de los derechos alcanzados hace más de 50 años por los indígenas, a través de la Carta de las Naciones Unidas que estableció el derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos a situaciones de colonización”.



Minerva Wilson también recordó que “somos regiones multiétnicas en donde la tolerancia debe tomar en cuenta la diversidad; no todos los mískitus somos Yatama ni sandinistas, y las fuerzas regionales ya inscribieron a sus candidatos”.



Sin embargo, también expresan que “hacer o no hacer las elecciones no va a mejorar la situación de amenaza, caos y anarquía que impera en algunos municipios en cuestión”, ya que consideran que “el mal ya está hecho, no hay nada que dictaminar, más que dar el curso legal y correcto a las elecciones”.





Yatama ha ejercido mal gobierno

Los querellantes creen que las elecciones representan un problema para Yatama y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, pues aseguran que “en los municipios (Waspam, Bilwi y Prinzapolka) gestiones como las mencionadas no se materializan en el corto tiempo que resta a las administraciones edilicias de Yatama”.



Por otra parte, creen que “las administraciones edilicias de Yatama no han demostrado una gestión eficiente, ni mucho menos transparente, agudizada ésta con la llegada de recursos para los damnificados del huracán Félix”, indicó Wilson.



La posible suspensión de las elecciones en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka en la RAAN, se hizo latente cuando el Consejo Supremo Electoral anunció que podría suspender los comicios en esa región por falta de condiciones técnicas, argumento que ha retomado el presidente Daniel Ortega en sus últimas comparecencias.