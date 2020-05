Brooklin Rivera acusa a Quiñónez ante Fiscalía

El diputado de Yatama, aliado del Frente Sandinista, Brooklin Rivera Bryan, hizo ayer serias acusaciones contra su colega del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Enrique Quiñónez Tuckler, a quien responsabilizó por los disturbios ocurridos en Bilwi, Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, donde se reporta una persona muerta y unos 30 heridos, varios de gravedad.



Rivera presentó una denuncia formal contra Quiñónez ante la Fiscal General Adjunto, Ana Julia Guido, por el supuesto ilícito de asociación e instigación para delinquir. Rivera responsabiliza a Quiñónez de alentar y financiar a grupos de simpatizantes liberales para que agredieran a quienes protestaban en las calles en pro de la suspensión de las elecciones en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka.





Involucra a países, pero no dice cuáles

Rivera aseguró que Quiñónez envió dinero a los presuntos agresores y además utilizó fondos “de origen no muy claro” para financiar el viaje que realizó a la RAAN junto a sus colegas José Pallais y Víctor Duarte. Según Rivera, la Asamblea Nacional no cubrió los costos del viaje.



En su denuncia verbal ante los medios de comunicación, el diputado de Yatama dijo que “detrás de las acciones de Quiñónez hay gobiernos (extranjeros) apoyándolo financieramente”. En una actitud de visible inseguridad, Rivera se negó a revelar qué país estaría interesado en provocar desestabilización en la RAAN o en el mismo proceso electoral municipal a través de acciones violentas.





Fiscal orientará investigación

Después de recibir la denuncia oficial, la Fiscal General Adjunta, Ana Julia Guido, dijo que el caso pasará a manos de la Fiscalía de la RAAN, por ser el lugar donde ocurrieron los hechos imputados.



Además, dijo que la Policía Nacional será notificada para que comience la investigación del caso. De momento, Guido se negó a emitir opinión respecto a la ocurrencia o no de algún delito, tal como lo señala Rivera en el documento que presentó.



En su acusación, Rivera insistió en que hombres armados se presentaron al lugar donde estaban los protestantes que reclaman la suspensión de los comicios y dispararon contra ellos.