Centeno rebelde e hipertenso

El vicepresidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, advirtió ayer que si el ex diputado sandinista y candidato a alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno, no rinde su testimonio sobre los presuntos actos de corrupción con fondos de la Asamblea Nacional, la auditoría que practican continuará y se establecerán las responsabilidades que se ameriten.



El colegiado dijo que el ex legislador se ha excusado de brindar declaraciones a los auditores sobre el manejo irregular de los 400 mil córdobas de Fondo Social que recibió para becas y obras sociales en el último período en la Asamblea Nacional, aduciendo problemas de salud.



“Lo último que nos dijo es que padece de hipertensión. Yo tengo hipertensión desde hace 40 años y aquí me ven todos los días”, dijo Argüello Poessy.



En noviembre del pasado año, la Contraloría ordenó una auditoría especial sobre el presupuesto que Centeno recibió en concepto de Fondo Social, luego que EL NUEVO DIARIO detallara la manera en que distribuyó dinero entre familiares y amigos, sobre todo a su esposa.



De los 420 mil córdobas que Centeno recibió en el año 2004 de parte de la Asamblea Nacional, entregó 333 mil 627 a su esposa, Aura María Zeledón Gómez, según documentos a los que tuvo acceso EL NUEVO DIARIO y cuyo desglose no especifica en calidad de qué “donó” ese dinero a su cónyuge.



Centeno fue llamado a declarar por la Contraloría el pasado 14 de marzo, pero el ex diputado alegó que la notificación le llegó dos días después de esa fecha.





“Que no diga que lo persigue la Contraloría”



Nuevamente fue citado para el pasado miércoles 26 de marzo, pero Centeno explicó que “por motivos ajenos a su voluntad” no pudo asistir a la CGR, y la última fue el 31 de marzo cuando su tensión arterial se alteró considerablemente.



“Vamos a agotar los mecanismos porque no quiero que diga que la Contraloría lo persigue, prevenirle que permanezca en su casa de habitación a una hora específica de una fecha específica y tomarle su declaración ahí”, dijo Argüello Poessy.



“En todo caso –agregó—nosotros, aunque él no comparezca vamos a resolver, porque no podemos dejar en el aire ese caso, porque está claro el uso que él dio a esos recursos en actividades y personas que nada tienen que ver con su fin original, ya si él no quiere aclarar o mejorar las cosas, es su derecho” .