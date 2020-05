Arellano presionado abandona el 10

Por presiones del gobierno sobre los propietarios de Canal 10, el presentador del espacio El 10 en La Nación, Jaime Arellano, fue obligado a cerrar el programa y abandonar la televisora privada.



“Desde finales del año 2007 el gobierno viene ejerciendo mucha presión sobre el Canal 10 para que me callaran y me cerraran”, expresó Arellano a EL NUEVO DIARIO, vía telefónica.



“Hace unos días la dirigencia del canal me pidió que hiciéramos una valoración y revisión del contrato, y cuando estábamos en eso, ellos me dijeron que teníamos que cambiar la línea del programa, y yo les dije que no estaba de acuerdo porque eso no lo establecía el contrato. La administración del programa estaba a cargo del canal, pero los invitados y los temas los decidía yo”, expresó.



Según Arellano, funcionarios del gobierno llegaron al canal en varias ocasiones a presionar para que se modificara la línea del programa; entre esos funcionarios se incluye a los hijos de la pareja presidencial, Payo y Tino Ortega Murillo.



“A mí me contaron que en una ocasión el presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo llamaron vía telefónica al dueño del canal, don Ángel González para presionarlo y que cerrara el programa”, expresó.



Consultado al respecto, el gerente general de la empresa Radio y Televisión de Nicaragua, S.A. Ratensa, Carlos Pastora, negó rotundamente las supuestas presiones gubernamentales; y más bien atribuyó la salida de Arellano a que éste desempañaría funciones políticas que significarían un conflicto de intereses con Canal 10.



Arellano aparecerá con su programa en el Canal 2, según se confirmó.