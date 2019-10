Cosep y Amcham ven positiva oferta a Unión Fenosa

Los presidentes de la Cámara Americana de Comercio (Amcham) y del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dijeron estar a favor de la compra de acciones de parte del Estado a la empresa distribuidora de energía Unión Fenosa, siempre y cuando sea de común acuerdo entre los dueños y el gobierno, a su vez desestimaron presiones de parte del gobierno para lograr dicha compra.



“Yo creo que sería positivo porque generaría más confianza y abonaría a promover inversión que cambie la matriz energética del país, que es lo que causa la crisis que vivimos actualmente”, aseguró Cesar Zamora, Presidente de la Cámara Nicaragüense Americana (Amcham).



Zamora dijo que es saludable que el Estado adquiera un porcentaje de entre el diez y el 20 por ciento de las acciones, de tal forma que pueda tener un miembro en la Junta Directiva. Agregó que no es nada nuevo en vista que en otros países centroamericanos el Estado tiene un porcentaje considerable de acciones de las empresas distribuidoras.



No se trata de estatizar

Ante la posibilidad de estatizar la empresa española, dijo que era muy remoto, porque el país no cuenta con los fondos suficientes para comprarla.



El presidente Daniel Ortega y sus funcionarios plantearon a Unión Fenosa Internacional la compra de acciones a cambio de la deuda de 70 millones de dólares que esta distribuidora tiene con el Estado.



Más cerca del gobierno

Luego de roces con diferentes empresas de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega, los empresarios comienzan a hablar de un diálogo franco de ambas partes que priorice la agenda económica del país.



“Aquí se debe priorizar lo económico sobre lo político, pues se deben tomar medidas para evitar la espiral inflacionaria que podría tener Nicaragua el resto del año”, dijo Zamora, quien junto con José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), inauguró el programa “Empresarios por Nicaragua” en Radio Corporación.



De acuerdo con los empresarios, quienes más sufren por el encarecimiento de los alimentos son quienes viven en la ciudad, que únicamente consumen, en tanto el campo vive uno de sus mejores momentos, cuya acumulación de riquezas debe ser aprovechada, afirmaron.



Aunque Zamora dijo que lo más duro ya pasó con el aumento de la inflación hasta en un cinco por ciento, se debe ser cuidadoso en lo que resta del año y tomar medidas en el sector energético y en el sector de los alimentos, los dos principales causantes del encarecimiento de la vida.





Amparos favorecen a empresarios

El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, dijo que los amparos a favor de los empresarios en el caso de la veda a la construcción en la subcuenca sur del lago Xolotlán y en el cobro de agua a los dueños de pozos privados, son una buena señal.



“Esto evidencia que la competitividad del sector empresarial es importante, y no debe ser afectada, y está siendo tomada en cuenta; nosotros esperamos que las siguientes acciones sean en ese sentido”, expresó Aguerri.



Los empresarios se oponían a un cobro de 12 córdobas por metro cúbico de agua, y proponen que sea establecido en la ley de cánones y regido por la Autoridad Nacional del Agua, ANA, como lo establece la ley. A su vez, propusieron pagar penas de entre siete y diez centavos de córdobas por metro cúbico, igual que se hace en otros países de Centroamérica.



Aguerri dijo que lo mejor es que las pláticas con el gobierno, en el caso del cobro del agua, la construcción sobre el manto acuífero de Managua o cualquier otro tema, sean de forma bilateral y no unilateral, como lo han hecho las instituciones estatales. “Lo mejor es que las negociaciones sean a priori y no a posteriori”, aseveró Aguerri.



También anunciaron que el Ingenio San Antonio producirá este año 14 megas a base de leña de eucalipto, que abastecerá de energía durante 75 días. Esta nueva producción de energía abastecerá por un mes en un período que la energía que salía del bagazo de caña no está disponible.