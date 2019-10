Los engañan para que marchen

Bilwi



Unas dos mil personas, aproximadamente, fueron engañadas una vez más por líderes y dirigentes del partido Frente Sandinista, quienes las movilizaron desde sus comunidades hasta Bilwi --donde supuestamente llegaría el presidente de la Republica, Daniel Ortega, lo que al final resultó ser una mentira--, con la intención de que estos comunitarios participaran de la llamada marcha por la paz, la unidad y la reconciliación.



La marcha se celebró una semana después de los hechos de violencia suscitados entre miembros de la alianza Yatama sandinista en el Consejo Regional y simpatizantes de la facción Yatama no sandinista, los que apoyan la celebración de las elecciones municipales.



Uno de los aspectos interesante de esta marcha por la paz, es que precisamente las mismas personas que iniciaron el lanzamiento de las primeras piedras contra el portón de la base militar donde después se dieron los hechos de violencia, fueron la que la convocaron.



Descontento

Mucha gente que llegó a ver la marcha, como doña Yadira Francis, esperaba que los concejales Guillermo Espinosa, quien además de ser el jefe de bancada en el parlamento regional es el secretario político del partido Frente Sandinista, y el vicepresidente del Consejo Regional, Carlos Alemán, se disculparan públicamente por los hechos de violencia, que aunque inicialmente eran contra los diputados, los mismos hermanos miskitos acabaron baleados y heridos de gravedad.



Eduardo Velásquez, un morador del barrio moravo de esta ciudad, dijo que la marcha no tenía valor moral, debido a que es el mismo Frente Sandinista el que ha provocado la crisis actual, y como partidarios políticos son los menos indicados en promover una marcha de esta clase. “A mi parecer, si hubiera sido una marcha promovida por el sector religioso y los organismos de derechos humanos, entonces no habría necesidad de traer gente de las comunidades para llenar las calles”, señaló.



Mario Castro, de la comunidad de Sumubila, manifestó: “A nosotros nos trajeron porque supuestamente venía el presidente Daniel, y que antes de ir al acto donde estaría el comandante Ortega participaríamos de una marcha, pero al llegar aquí nos damos cuenta de que no era cierto”.



De la misma manera se refirió Élida Chavarría, de la comunidad de Greytown, dijo que ellos querrían ver al presidente, y que una de las cosas que querían decirle es que quieren elecciones. “La mayoría de la gente que vivimos en la zona de Tasba Pri, queremos elecciones, porque es nuestro derecho”, reclamó.