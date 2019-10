UE y CA arrecian negociaciones

Los países centroamericanos inician mañana lunes en San Salvador la tercera ronda de negociaciones de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE), mientras organizaciones populares han convocado a jornadas callejeras de protesta, informaron distintas fuentes.



Las negociaciones se realizarán desde el 14 hasta el 18 de abril en un hotel del sector oeste de la capital, declaró un portavoz del Ministerio de Economía salvadoreño a la AFP. Los equipos técnicos de avanzada se instalarán desde el domingo 13.



Para la cita de mañana lunes, en la que El Salvador asumirá la vocería rotatoria, los países centroamericanos esperan que la UE tome en cuenta las asimetrías y que no haya condicionantes.



“Es insuficiente”



El pasado jueves, el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Marco Vinicio Ruiz, comentó que en la “oferta europea falta el 13% de los productos de interés para Costa Rica”, lo que calificó de “totalmente insuficiente”.



Los europeos han dejado fuera de la oferta presentada a mediados de marzo sectores vitales para la región centroamericana como el banano, la pesca, productos ornamentales, azúcar y derivados, explicó el jefe negociador de Costa Rica, Roberto Echandi.



Los centroamericanos pretenden que un acuerdo con la UE amplíe los beneficios comerciales que ya poseen en el mercado comunitario gracias al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP plus), por el cual exportan productos al bloque con arancel cero, así como proteger sus mercados de una “invasión” europea.



CPI es obstáculo

Además, en la semana que finaliza el presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, aseguró que su país, así como Guatemala y Nicaragua, no están dispuestos a ingresar a la Corte Penal Internacional (CPI), como lo ha solicitado la Unión Europea.



“Ellos (UE) dijeron que les agradaría que nos incorporáramos a la Corte Penal, y nosotros no lo haremos, así como no lo harán Guatemala y Nicaragua porque venimos saliendo de una guerra”, y eso pondría en la mira de la CPI a militares y ex guerrilleros, afirmó.



Por su parte, organizaciones defensoras del medio ambiente, sindicatos y la red Sinti Techan programaron para la ocasión la jornada de “resistencia” denominada “Otra Centroamérica es posible sin Acuerdo de Asociación”.



Las actividades de las organizaciones populares incluyen talleres de reflexión sobre el posible acuerdo y una manifestación prevista para el martes en la plaza El Salvador del Mundo, sector oeste capitalino, con el fin de “visibilizar” a los sectores que podrían salir afectados en la región.



La UE y los cinco países centroamericanos iniciaron en octubre de 2007 las negociaciones para un Acuerdo de Asociación que incluye tres pilares: el diálogo político, la cooperación y el libre comercio.



Hasta ahora se han realizado dos rondas de negociaciones, una en San José y otra en Bruselas.



En la II ronda, celebrada a fines de febrero en Bruselas, las partes se comprometieron a tratar de cerrar el acuerdo en el primer semestre de 2009.