“Crearon un precedente para favorecer el continuismo de Ortega”

Con la postergación de las elecciones municipales en tres municipios del Caribe Norte, según la diputada Mónica Baltodano, electa por el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, el gobierno busca ganar dos cosas: crear un precedente que en un futuro beneficie las ansias de reelección del presidente Daniel Ortega, y favorecer a su aliado, el partido indígena Yatama. Para explicar el propósito de esta jugada del gobierno, Baltodano recurre a un toque de billar: “Tiene un efecto carambola”.



Baltodano, de 53 años, fue guerrillera sandinista y perteneció al Frente Sandinista hasta mediados de la década de los 90. Es diputada ante la Asamblea Nacional, directiva del Movimiento por el Rescate al Sandinismo, y ahora, como ella lo acepta, pertenece a la “oposición que no existe”.



La posposición de las elecciones municipales en Bilwi, Prinzapolka y Waspam “no es un asunto que se limita a las arbitrariedades en la Costa”, asegura enérgica. Para ella, la decisión del Consejo Supremo Electoral tiene mucho de fondo, y en esta entrevista lo explica.



¿Qué hay detrás de la postergación de las elecciones municipales en Bilwi, Prinzapolka y Waspam, tomando en cuenta que estos dos últimos municipios no son de gran importancia?

En el país se está actuando, tanto en términos económicos como políticos, en una dirección incomprensible, de desestabilización. El tema de las elecciones causa inestabilidad política; aunque sea en la Costa, la crisis se está reflejando en toda Nicaragua.



Antes que el Consejo Supremo Electoral decidiera suspender las elecciones, el presidente Daniel Ortega dijo que el Consejo Regional de la RAAN es la instancia que debía tomar la decisión, ¿qué hay detrás?, ¿por qué el presidente de la República es el primero en ir contra las leyes?

A mí me parece que las decisiones inconstitucionales del Consejo Supremo Electoral perfectamente son antecedentes que favorecen o pretenden crear una justificación jurídica de actos futuros. Aquí se está sentando un precedente: de que el Consejo Supremo Electoral puede decidir cualquier cosa, siempre y cuando diga que está relacionado a las elecciones, y ser absolutamente incuestionable, irrecurrible.



Eso es gravísimo porque todos sabemos que el Presidente tiene aspiraciones de reelegirse, y con este tipo de medidas se está creando la justificación jurídica de otro tipo de acto que puede favorecer el continuismo inconstitucional de Ortega.



¿Cree que el propósito final es que en un futuro este mismo Consejo Supremo Electoral suspenda las elecciones nacionales para beneficiar al presidente Ortega?

Evidentemente que la decisión sobre las regiones autónomas obedece a intereses específicos en la Costa. (El Frente Sandinista) tiene un aliado al que ellos están otorgándole o favoreciéndole en todo lo que le interese.



Hay un interés particular de no realizar elecciones en esos lugares, como ya se ha dicho, por razones económicas, por negocios que hay allí, pero ésta es una jugada que además tiene efecto de carambola. Crea precedentes jurídicos que pueden utilizarse en un futuro para otro tipo de arbitrariedades, y de ahí que no es un asunto que se limita a una arbitrariedad en la Costa.



¿Cómo evitar que se siente un precedente?

Es muy difícil porque implica una cohesión en la Asamblea Nacional que hasta el momento no existe. No hay una posición monolítica de la bancada del PLC para tomar las medidas jurídicas, las medidas en el marco de nuestra competencia que puedan parar esta arbitrariedad del Consejo, evidentemente en concordancia con los intereses de Yatama y del Frente.



Ustedes como oposición se quedan pensando qué hacer y no hacen nada.

Sí, todo este año pasado la oposición no existió. Hasta finales del año se dieron algunos actos, pero después del tema del derecho de la Asamblea a legislar sin interrupciones, lo que se llama el control previo, el PLC apoyó la aprobación del Presupuesto enviado por el Ejecutivo, que es el elemento más importante. Y estaban respaldando la Ley de Unión Fenosa, y ese proceso sólo se ha interrumpido por este tema de la Costa.



Mientras no estén todas las cartas tiradas, yo no puedo asegurar que va a haber una cohesión que permita parar esta arbitrariedad del Consejo. No lo observo en el panorama.



¿Cuáles son las consecuencias inmediatas?

Creo que no va a pasar nada. Se van a realizar las elecciones sin esos tres municipios. Las protestas tienen siempre un límite, y con eso cuenta el gobierno, para hacer arbitrariedad tras arbitrariedad. Cuenta con una sociedad de ciudadanos desorganizada, sin liderazgos firmes.



En Nicaragua la gente tiene una mente a corto plazo, de aquí a un tiempo es muy posible que ya nadie se acuerde de esas arbitrariedades de las que usted habla, lo que hace pensar que el presidente Ortega las tiene todas consigo, ¿eso indica que el Presidente hará lo que sea preciso, aunque vaya contra las leyes, para lograr su propósito?

Si no se logra construir un movimiento crítico a este gobierno, que se movilice, que sea beligerante, podríamos estar asistiendo en algunos años a la consolidación de un régimen de Ortega y sus instintos de reelección. Eso está dentro del marco de las probabilidades, ¿que eso va a ser eterno?, obviamente no, tiene su límite, pero siempre va a requerir de una visión que vaya más allá del cortoplacismo y de la coyuntura.



Si no se aborda la solución de los problemas sociales, la ciudadanía tendrá que adquirir más rápido conciencia de que debe de tener un rol protagónico. La conciencia crítica no se genera espontáneamente, se tiene que construir por medio de la movilización y la organización, y no la organización que gire alrededor de los partidos políticos y en períodos electorales.



Este gobierno ha sido uno de los más criticados, y hasta da la impresión de que todo lo tiene en contra. ¿A qué cree usted que se deba esto, tomando en cuenta que los anteriores gobiernos no fueron los más transparentes o los más diligentes? ¿O será que se esperaba algo mejor de este gobierno?

Claro, había una gran expectativa. Creo que una de las razones por las que consiguió aunque sea el 38%, fue por el rechazo al modelo que venían implementando los anteriores gobiernos. Había expectativa de que en materia social este gobierno iba a tener políticas distintas, y por eso algunos anuncios se aplaudieron, como la gratuidad de la educación y de la salud, pero pasado un año, mucha gente se siente desencantada. La principal materia es la del alto costo de la vida, el rezago de los salarios, el de la transparencia.



Aquí están viniendo recursos cuantiosos con los cuales se podría enfrentar muchos de los problemas. El tema del subsidio a los combustibles y la falta de transparencia de los recursos venezolanos son las principales críticas.



No hay ningún informe oficial que indique qué se han hecho los 300 millones de dólares de ayuda venezolana de los que ellos han hablado. Es mucho, mucho dinero. Hay manejo discrecional de estos recursos que permiten a cualquiera elucubrar.



¿Cree que dentro del sandinismo están de acuerdo con la posposición de las elecciones en tres municipios de la RAAN?

Para comenzar, hay que decir que esta acción no se pudo haber hecho sin el apoyo de Arnoldo Alemán. Arnoldo sigue en el mismo pacto con Daniel, y eso lo vas a ver clarísimo en los próximos dos meses, cuando se vayan a elegir los magistrados de la Corte (Suprema de Justicia). Él (Alemán) está creando las condiciones para favorecer un arreglo, otro nuevo arreglo, que le garantice una rápida recomposición de la Corte, porque no quiere que quede un vacío.



Cuando los magistrados terminen su período en junio, él quiere que de inmediato se cambien, ya sea por los mismos o por otros, pero que conserven la misma correlación.



Usted me hablaba de negocios, ¿de qué negocios estamos hablando, como para que se precise la postergación de las elecciones?

Nuestros compañeros del Rescate al Sandinismo que habitan en la RAAN, han dado elementos informativos que indican que hay negocios de explotación maderera, pero también concesiones de exploración petrolera, cuya realización puede ser afectada por procesos electorales. No quieren correr ningún riesgo de tener que cambiar autoridades antes que hayan concluido estos procesos negociadores.



¿Qué pruebas tienen las personas del Rescate para afirmar que uno de los motivos para postergar las elecciones es porque éstas enturbian los negocios que favorecen al Frente Sandinista y a Yatama?

Hay una serie de decisiones del Consejo Regional y decretos que ha dictado el Presidente en materia de concesiones que hay que analizar si realmente están en un marco de legalidad. Eso se maneja, es vox populi en la Costa.



¿Hay descontento dentro del Frente Sandinista por estas acciones?

Hay un descontento acumulado dentro de las filas del danielismo porque un sector de ellos está empecinado en potenciar a la Primera Dama, a la familia gobernante, por encima de la propia organización. El Frente Sandinista ya no funciona con sus órganos, funciona con un mando absolutamente unipersonal, y eso lo resienten algunas personas.



¿Que esto va a llevar a una rebelión? Yo soy bastante escéptica. Más que pensar en la rebelión de los danielistas, hay que pensar en la organización de los sandinistas que no siguen al caudillo.



¿Por qué está escéptica?, ¿usted cree que los sandinistas son incapaces de reclamarle a su líder por su mala actuación?

Está prevaleciendo una lógica de acomodamiento. Como dice (Eduardo) Galeano, hay en el sandinismo una gran cantidad de gente que fue capaz de poner en riesgo la vida cuando estábamos en la lucha contra la dictadura, pero que ahora es incapaz de arriesgar un puesto.



“Entre nosotros hay matices”



¿Problemas entre los disidentes sandinistas? Esta respuesta trata de dilucidar Baltodano, una crítica acérrima al gobierno, e incapaz de callar cuando algo le molesta.



Cuando el Movimiento Renovador Sandinista escogió a sus candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales, usted públicamente expresó su descontento porque no tomaron en cuenta a los miembros del Movimiento por el Rescate al Sandinismo, ¿hay alguna contradicción dentro de la alianza MRS?

Lo que ocurrió fue que el partido MRS decidió priorizar en estas elecciones su fortalecimiento como partido. Es su derecho, porque es dueño de la casilla. Y como en el Rescate nuestro énfasis no es lo electoral, entonces nosotros simplemente respetamos la decisión. Ellos decidieron ir solos, prácticamente.



Eso denota diferencias internas.

No se expresaron como diferencias, porque como nosotros no hemos hecho un gran énfasis en lo electoral. No hemos querido crear conflictos.



¿Ellos decidieron fortalecerse como partido en detrimento de sus aliados?

Es una decisión que ellos tomaron.



¿Y ustedes continúan con ellos?

Nosotros tenemos alianza en el Parlamento, tenemos una sola bancada.



¿Qué diferencias ideológicas hay entre ustedes?

Pues nosotros estamos trabajando nuestro perfil ideológico, creemos que se necesita de un pensamiento guía, y lo estamos construyendo en un proceso de discusión con nuestra gente. Tal y como hemos dicho, creemos que para las coyunturas electorales hay que trabajar en alianza, pero eso no nos obliga a uniformarnos.



Le pregunto porque el MRS y ustedes tienen un mismo origen: el Frente Sandinista, y se fueron de ahí por una misma razón, entonces, ¿por qué no coinciden?

Es que desde el principio nosotros éramos dos organizaciones distintas, y lo que hicimos fue una alianza para 2006. La tendencia en el mundo es a las coaliciones, más que a las organizaciones únicas. Para mí no es negativo que haya Rescate y a la vez partido MRS si somos capaces de hacer consensos y coaliciones en aspectos importantes, aunque tengamos distintas estructuras.



¿Hay diferencias entre usted, como dirigente del Movimiento por el Rescate al Sandinismo, y Edmundo Jarquín u otros dirigentes del MRS?

No tenemos mayores diferencias. Tenemos matices. Por ejemplo, nosotros como Rescate nunca hubiésemos ido respaldando a (Eduardo) Montealegre en la candidatura a la Alcaldía de Managua. Nosotros nos perfilamos como una organización distinta a la derecha. Algunos de ellos pueden pensar que no era un problema, son matices que no significan división. Estamos tratando de mantener la cohesión de la bancada aunque no hayamos coincidido en lo electoral.