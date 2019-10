División entre bases liberales

La división de los liberales en Nindirí se profundiza, ya que un grupo del Movimiento Vamos Con Eduardo rechaza la candidatura de José Lucas Reyes Larios, por el PLC, quien se ha convertido en la manzana de la discordia.



El grupo eduardista apoya la candidatura de Mercedes Asunción Urbina Huete, quien en las negociaciones entre las fuerzas liberales fue designada como candidata a vicealcalde. “No te vayas Mercedes, ellos te van a utilizar”, le gritó uno de sus simpatizantes para que no participara en la inauguración de la casa de campaña del PLC.



Urbina parecía desconcertada, mientras tanto, Eduardo Montelegre salió del mitin que tenían dentro de la casa y fue a convencer a Urbina, quien estaba afuera aparentemente decidida a no participar en la actividad. Ella miró con desconfianza a Montealegre y varios de sus simpatizantes le gritaron traidor y se negaron a saludarlo. “No, a vos no te doy la mano”, dijo una muchacha. Otra más enojada le dio la espalda.



Al final, Urbina decidió entrar con Montelegre a la Casa de Campaña, pero el grupo de simpatizantes dijo que no la apoyarían, ni siquiera sus familiares.



Durante el acto de presentación de candidatos Urbina no habló ni le dirigió la palabra a Reyes, quien eufórico saludaba que estuviese en esa celebración.



El candidato por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Oswaldo Salomón Gago Martínez, dijo que Mercedes nunca se sentirá bien en esa alianza que ha impuesto a un candidato.



Con esto queda en evidencia la fuerte división entre los liberales en Nindirí. Por un lado, Gago --ex candidato del PLC y que por el reglamento de la alianza le correspondía la vicealcaldía-- renunció y se inscribió como candidato de la ALN. Ahora el grupo que apoya a Mercedes Urbina rechaza tajantemente la candidatura de Reyes por ser impuesto en un cargo que le correspondía al Movimiento Vamos Con Eduardo.



Fuera de juego

La dirigente del Movimiento Vamos Con Eduardo que asumió la candidatura a vicealcalde en Nindirí está fuera de la competencia, pues en la lista oficial que publicó el Consejo Supremo Electoral el pasado sábado 12 de abril no aparece en ninguna candidatura.



Eduardo Montealegre dijo que se debe a un error de digitación en el Consejo Supremo Electoral, por lo que gestionarán para que Urbina sea incluida en la lista.



Urbina aparecía en la lista provisional como candidata en tres partidos: los dos liberales y el Partido Conservador, finalmente no quedó en ninguna.