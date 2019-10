Marchan de nuevo a favor de la paz

PUERTO CABEZAS

Por segundo día consecutivo, las calles de Bilwi se vieron invadidas de personas marchando por la Paz y la Unidad, portando pancartas con mensajes alusivos a la no violencia entre hermanos indígenas.



A diferencia del pasado sábado, la marcha de ayer fue promovida por el partido indígena Yatama, el cual dirige el diputado Brooklin Rivera, quien marchó junto a unas mil quinientas personas aproximadamente por las principales calles de la ciudad.



Durante la marcha, los hombres y mujeres que participaban en el desfile no se aguantaron las ganas y comenzaron a gritar: “¡No queremos elecciones!”, como señal de respaldo a la resolución del Consejo Supremo Electoral donde se mandan a postergar las elecciones municipales en los municipios de Waspam, Prinzapolka y Bilwi, hasta el mes de abril del próximo año.



En la caminata participaron indígenas traídos de las comunidades, quienes llegaron a esta ciudad con la intención de participar en la marcha que concluyó en la casa del Partido Yatama, ubicada en el Barrio Libertad.



Antes de iniciar con el recorrido, los dirigentes de Yatama llamaron a sus simpatizantes y seguidores a mantener la calma, y evitar cualquier tipo de enfrentamiento; y de esa manera no dejar que más sangre inocente corra por las calles de Bilwi.



A pesar que existe una alianza política entre el partido indígena Yatama y el Frente Sandinista, ambos decidieron celebrar sus marchas por separado, aunque el pasado cuatro de abril se encontraban juntos intercambiando pedradas y balazos con los Yatamas no sandinistas de “Vamos con Eduardo”.