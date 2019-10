Tras fila de huracanes... ¡La Constituyente!

Los intentos por reformas constitucionales también han sido cobijados por jornadas intensas de enfrentamientos con los costarricenses bajo el pretexto del Río San Juan, en 1999, hasta los sucesos lamentables del 4 de abril de 2008.



Dos días después de estos sucesos y de haber creado un precedente mediante el cual puede suspenderse cualquier elección por causas de fenómenos naturales, el principal operador jurídico del presidente Daniel Ortega, el doctor Rafael Solís, expresó sin ambages: “Las reformas constitucionales están engavetadas, nadie ha dicho que no van”.



La historia constitucional de Nicaragua comenzó mal, nos recuerda el profesor Antonio Esgueva Gómez, autor de La Historia Constitucional de Nicaragua, cuando afirma que, “la primera persona elegida constitucionalmente en Nicaragua para el Poder Ejecutivo, recibió el primer golpe de Estado de la historia de este país”.



Esgueva también apunta que en la historia de Nicaragua “ha habido constantes históricas que han marcado el cariz de la propia Carta Magna: el militarismo; la regulación de la ley desde el poder; los intereses creados que personas, grupos o partidos tienen sobre los intereses nacionales; la falta de independencia de los poderes; los pactos que condicionan algunas Constituciones; las paradojas reales en varias de ellas; y las reformas para fines electorales”.



El “mokoronazo”



La historia no deja de repetirse. Después de la muerte de Anastasio Somoza García a manos del patriota Rigoberto López Pérez, ya la Carta Magna había sufrido reformas en su artículo 186 para abrir la puerta a los afanes reeleccionistas del fundador de la dinastía, y precisamente ese 21 de septiembre de 1956 era proclamado como el candidato oficial de la Convención Liberal.



Le correspondió a su hijo, Luis Somoza Debayle, completar el período presidencial, pero, como la reforma constitucional de 1955, además de dejar abierta la reelección, permitía la participación de los parientes del presidente, Somoza Debayle es elegido constitucionalmente para el período 1957-1963.



Lo anterior causó revuelo y tímidas protestas de los opositores, por lo que Anastasio Somoza Debayle, entonces jefe de la Guardia Nacional, inventó la guerra de Mokorón, un primero de mayo de 1957. Emilio Gutiérrez, reconocido abogado y patriarca ocotaleano, declaró el 15 de septiembre de 1994: “Mokorón fue una cortina de humo, para que nadie se acordara de la toma de posesión del señor (Luis) Somoza”, al recordar que no hubo tal combate.



Fantasmas de abril

Dos días antes de los sucesos del 4 de abril de 2008, precisamente el 2 de abril, el presidente Daniel Ortega advirtió que “habrá una fila de huracanes esperando destruir el Caribe nicaragüense. La devastación es inminente. Y para demostrar que la verdad le asistía, recordó los huracanes Joan, Mitch y Félix”, publicó EL NUEVO DIARIO.



Dos días después, grupos de la misma etnia mískitu, con líderes supremos de lujo en Managua, se enfrentaban en el contexto de la visita de una comisión de diputados liberales. La sangre de los autóctonos aún no era absorbida por la tierra cuando el Consejo Supremo Electoral resolvía no celebrar elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN. Hubo desconcierto, pero la noticia pasó, y el 5 de abril fue otro día para los pragmáticos.



Entonces, la pregunta es: ¿Está el partido de Gobierno fraguando una reforma a la Constitución Política del país para permanecer más tiempo en el poder? Si hay intenciones de reformarla, “no deben ser de cara a una reelección, sino con motivo de enmienda”, opina por un lado un constitucionalista; y, por otro, un politólogo asegura que “la reelección no debe hacerse en un país democráticamente débil como Nicaragua”.





Alberto Saborío: “Ortega no abandona sus pretensiones”



A inicios de 2007, en la propia toma de posesión del gobierno de Daniel Ortega, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, vino a decirles a los nicaragüenses que había llegado al poder un imprescindible. “El comandante Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua sandinista... ¡es uno de los imprescindibles! ¡Que Dios ilumine los caminos de Daniel!”, dijo el visitante.



Meses después, el historiador y cabildeador de Ortega, Aldo Díaz Lacayo, al comentar cómo se distribuye el poder en el gobierno del FSLN afirmó que “Daniel Ortega no le delega el poder ni a Dios”. Estos dos hechos marcan la relación del poder con el presidente.



Aunque el politólogo Alberto Saborío también descarta la reelección presidencial, asegura que esa es una pretensión del presidente Daniel Ortega, desde que perdió el poder en 1990.



“De ahí vienen todas las incoherencias, ambigüedades, sus declaraciones y sus actuaciones, porque todo el objetivo de él era el poder por el poder”, aseveró Saborío.



Para Saborío, la decisión del CSE no es el primer precedente para fraguar una reelección, sino que, desde la oposición, “lo que hizo Ortega fue crear el caos para recuperar el poder y permanecer indefinidamente en el”.



Saborío asegura que el pacto Alemán-Ortega es un precedente claro, pues el hecho de haber reducido a un 35 por ciento el requerimiento de votos para ser electo Presidente de la República, y el copamiento de instituciones colegiadas, entre otras prerrogativas, lo hizo previendo una futura victoria en las elecciones nacionales, para permanecer en el poder.



“Sin ese pacto, él (Ortega) no podría estar haciendo lo que está haciendo, porque lo hubieran desaforado, señaló este politólogo.



Por tanto, manifestó que “lo que se quiere abrir es la puerta hacia las reformas, y usarlas como un trampolín para establecer la reelección de una o de otra manera”, no obstante, manifestó que “las condiciones internacionales no se lo permiten”.



No en Nicaragua

También, coincidió con Avendaño Soza en que no hay condiciones para reformas constitucionales, mucho menos para una reelección. “En Nicaragua, actualmente no existe una democracia, lo que existe es un sistema libertario: libertad de expresión y elecciones más o menos aceptables”, apuntó.



Para Saborío, lo que le falta a la Constitución Política de Nicaragua “son los controles a todos aquellos artículos que fomentan o establecen el poder a los que ejercen el poder”.



Además, resaltó que “la democracia es un sistema que gira alrededor de la libertad y de la igualdad. Es importante que en una sociedad como la nuestra se enseñe qué es democracia, porque estamos confundidos al identificarla como un mecanismo de decisión (las elecciones)”.



“Mientras más dura un gobierno, es más peligroso, y más en un país subdesarrollado donde la democracia es débil. Basta con mencionar el llamado «Pacto de los generales», de abril de 1950, y el «Kupia-Kumi I», de marzo de 1971. Ninguno de los dos produjo el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Por el contrario, su celebración, a espaldas de la mayoría de los nicaragüenses, condujo a apuntalar la dictadura somocista, en momentos críticos y, a la postre, sembraron semillas de violencia”, expresa.





Fanor Avendaño Soza: “No es el momento”



El constitucionalista Fanor Avendaño Soza considera que la situación del país no brinda las condiciones para hacer reformas a la Constitución, sin embargo, cree que si en un dado caso llegaran a ocurrir, “deben ser con un espíritu de enmienda, no de cara a una reelección”.



“Enmendemos los errores que hemos aplicado en nuestra Constitución”, expresó Avendaño, y pregunta si los 90 diputados de la Asamblea Nacional, los 20 del Parlamento Centroamericano y los magistrados del CSE necesitan suplentes; si se necesitan tantos contralores, o si el Procurador de derechos Humanos requiere de un subcontralor a quien no delega funciones. “Todos son una carga innecesaria, a todos les pagamos con nuestros impuestos”, manifestó este constitucionalista en una clara alusión a las verdaderas reformas que necesita la Constitución.



Sostiene que las reformas constitucionales se deben dar a través de un pacto social, porque “las grandes leyes que han estabilizado los países, las grandes constituciones estables son las que surgen de un pacto social, o sea, de un consenso de la sociedad”.



Las mismas razones expone Avendaño para que no haya una reforma constitucional de cara a una reelección presidencial, aunque afirma que “en un sistema estable democrático es sana una reelección porque le da seguimiento a los programas y desarrollo de los países”.



“Cuando los gobernantes han demostrado eficiencia en su período, también los ciudadanos tenemos derecho a seguir manteniendo ese bienestar. Muy al contrario, cuando el pueblo ha sido maltratado, tenemos derecho a votar en contra de él y que se vaya”, aclaró Avendaño Soza.



Aunque Ortega quiera reelección…

De acuerdo con Avendaño, “Ortega ha expresado que quiere reformas. Todo presidente que está en el poder y quiere reelegirse lo vive expresando, pero que se la den los diputados son otros 100 pesos”, y resaltó que no hay una voluntad política de las bancadas (de oposición) de hacerle ese favor político al señor presidente”.