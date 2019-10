“CSE se extralimitó en sus facultades”

Un decreto-ley que establezca taxativamente la realización de las elecciones municipales el dos de noviembre; una declaración legislativa que rechace la resolución del Consejo Supremo Electoral, CSE, de postergar los comicios en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, y una iniciativa de interpretación auténtica de la Ley Electoral, son las tres acciones que intentarán promover a lo inmediato los diputados de la oposición.



Mientras tanto, la Dirección de Asuntos Legislativos del Parlamento determinó que el CSE no sólo se extralimitó en sus facultades al posponer los comicios en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapol-ka, sino que su decisión de “modificar el calendario electoral” es inconstitucional.



Talavera condiciona voto



Aunque el primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, confía en que cuentan con 49 votos para respaldar el “paquete legislativo”, el diputado independiente Salvador Talavera condicionó su apoyo.



Talavera participó ayer de una reunión entre diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, y, según dijo, apoyará las leyes “siempre y cuando no signifiquen una presión al Frente Sandinista a fin de lograr prebendas partidarias”.



Además de Talavera, a la reunión fueron invitados los independientes Juan Ramón Jiménez y Mario Valle, pero ninguno de los dos asistió. También fueron convidados los miembros del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, pero tampoco llegaron.



Talavera confirmó que tres legisladores del PLC y cinco de la BDN tampoco asistieron a la cita. “Se supone que era una reunión decisiva y crucial, y si estas personas no llegaron, fue por algo”, señaló.



Justificó la ausencia de los diputados del MRS a cuestiones meramente electorales, en el sentido de que “probablemente en un año electoral los diputados del MRS no quieran salir en una foto junto a los liberales, pero hasta donde tengo entendido, han comprometido sus votos”.



MRS apoyará



Consultado al respecto, el diputado y presidente del MRS, Enrique Sáenz, dijo que hay un compromiso de su bancada de apoyar las iniciativas. En torno a la inasistencia a la reunión de ayer, dijo que no fueron invitados y que cada lunes la bancada del MRS tiene su propia reunión.



En todo caso, la declaración de rechazo a la resolución del CSE será presentada hoy al plenario para su aprobación inmediata. Mañana se presentará la iniciativa de decreto-ley para enviarla a comisión, y el jueves se presentará el dictamen de la Dirección de Asuntos Legislativos en torno a la interpretación auténtica de la Ley Electoral para enviarlo a comisión.



Los escenarios



El diputado Wilfredo Navarro no descartó recurrir de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ, contra la resolución del CSE, sin embargo, esta posibilidad podrían descartarla si se logra la aprobación inmediata del decreto-ley que obligaría al Poder Electoral a realizar las elecciones “en todos los municipios del país, el día dos de noviembre de 2008”.



En todo caso, aún queda la interpretación auténtica de la Ley Electoral, cuya recomendación de la Dirección de Asuntos Legislativos del Parlamento establece que “si bien es cierto que el Consejo Supremo Electoral está facultado para modificar o reformar el calendario electoral, solamente lo puede hacer por dos causas: caso fortuito o fuerza mayor. Ambos casos, fortuito y la fuerza mayor, también conocidos como actos de Dios o actos de la naturaleza, tienen como característica que no se pueden evitar aun en el caso de haberse previsto, pero son posteriores al hecho”.



Y agrega la recomendación jurídica de que “el CSE sólo podía modificar el calendario por caso fortuito o fuerza mayor, posterior a la elaboración del calendario electoral, ya que de no ser así, solamente la Asamblea Nacional está facultada para modificar una ley”.