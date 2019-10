Vamos con Eduardo prefiere las calles

Los liberales del movimiento Vamos con Eduardo anunciaron movilizaciones masivas paralelas al proceso de precampaña para exigir al Consejo Supremo Electoral la realización de las elecciones en Bilwi, Prinzapolka y Waspam.



“Lo que puede cambiar esto son los votos y la movilización en las calles, nosotros vamos a comenzar un proceso de movilización porque no se puede permitir la suspensión de elecciones en tres municipios de la Región Caribe, porque se estaría avalando la suspensión de elecciones nacionales por cualquier desastre”, dijo Eliseo Núñez Morales, vocero del movimiento Vamos con Eduardo.



La diputada María Eugenia Sequeira, jefa de la Bancada Democrática Nicaragüense, dijo que Nicaragua es blanco de múltiples fenómenos naturales y que siempre hay desastres, por lo que no es razón suficiente para cercenar el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades.



“Nosotros haremos todos los procedimientos legales que estén a nuestro alcance, y ya lo último es la población en las calles,” dijo Sequeira.





Magistrados liberales legitiman

Núñez Morales dijo que la sociedad civil debe hacer su trabajo y que apoyarán las acciones de movimientos sociales, aunque aseguró que es muy poco lo que pueden hacer estos movimientos. “Tradicionalmente en Nicaragua, quienes movilizan a la gente son los partidos políticos, en ese sentido es deber de los liberales encaminar acciones para hacer recapacitar al Consejo Supremo Electoral”, aseveró.



El rol de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista también fue cuestionado por Núñez Morales, porque pese a que dicen estar en contra, “legitimaron la posición del FSLN y de Yatama al hacer quórum y permitir la suspensión de las elecciones en tres municipios de la RAAN”.



Y agregó: “Los magistrados que dicen ser liberales, a estas alturas deberían estar expresando su inconformidad y constantemente argumentando en contra de lo que están haciendo sus homólogos sandinistas”.





Se ampararán

La alianza PLC se amparará ante el Consejo Supremo Electoral por el rechazo de la candidatura a vicealcalde del municipio de Nindirí de Mercedes Urbina. Oficialmente los liberales encabezados por Lucas Reyes quedaron sin fórmula en dicho municipio. Urbina aparecía en tres listas, pero finalmente el CSE no la ubicó en ninguno.