Reelección de Ortega sin Alemán no es posible

El Presidente quiere reelegirse él y no poner a Murillo, observa Dora María Téllez. Precedente de la suspensión de las elecciones en la RAAN será utilizado más adelante, advierte ex presidenta del MRS

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Rafael Solís, justificó la posposición de las elecciones municipales en tres municipios del Caribe Norte y se pronunció a favor de la pronta aprobación de las reformas constitucionales que cambiarían el sistema de gobierno, como lo advirtió ayer EL NUEVO DIARIO en su trabajo especial de los lunes.



Solís aseguró en un programa televisivo matutino que el Consejo Supremo Electoral, CSE, está facultado para reprogramar las elecciones por un problema de fuerza mayor, pues así lo establece la Ley Electoral. El magistrado no especificó el artículo de la mencionada ley, en la que no está estipulada tal disposición.



A juicio de Dora María Téllez, el presidente Daniel Ortega, acérrimo defensor de las reformas constitucionales y de la posposición de las elecciones, “está jugando con varias opciones para reelegirse”.



“Todo es un montaje para crear un precedente”, afirma categórica Dora María Téllez refiriéndose a la decisión del Consejo Supremo Electoral de posponer las elecciones en Bilwi, Prinzapolka y Waspam.



Luego las nacionales



Téllez, directiva del Movimiento Renovador Sandinista, lo explica así: “Si para reelegirse va a montar ‘bochinches’, una crisis política, si tiene que reformar la Constitución, la va a reformar, y si tiene que hacer cualquier otra cosa, la va a hacer”.



Según Téllez, Ortega tratará a toda costa de reformar la Constitución, pero en caso de que no pueda, ya habrá un precedente, que es la resolución del CSE. Así esta instancia tendrá “la posibilidad de nombrarlo presidente provisional de Nicaragua por dos o tres años porque el CSE dice que puede nombrar autoridades”.



Pero, ¿cómo?



“Es obvio que hay un acuerdo entre (Arnoldo) Alemán y Ortega”, afirmó Téllez, quien agregó que sin la colaboración de los magistrados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, el CSE no habría podido emitir la resolución.



Téllez considera que Arnoldo Alemán “sigue jugando con el tema a cambio de su libertad”, y que debido a eso seguirá apoyando a Ortega. “Yo no dudo que Alemán se haya puesto de acuerdo con Daniel para favorecer una reforma a la Constitución. Lo que tendría duda es si Alemán puede garantizar esos votos” en la Asamblea Nacional, pues “está más debilitado que nunca”.



“Hay un acuerdo estratégico mediante el cual Daniel podría ser candidato de nuevo y Alemán está jugando a ser candidato de los liberales”, añadió.



¿Y Rosario Murillo?



“Yo creo que (Daniel Ortega) no está interesado en que Rosario sea presidente, está interesado en él ser presidente. Ella sí está interesada, pero él no”, expresó.



“Ellos actúan como un equipo, pero dentro de un equipo cada quien tiene sus propias aspiraciones”, dijo en referencia a la opinión de que Rosario Murillo, esposa del presidente Ortega y quien ha tenido un rol preponderante en el gobierno, tiene deseos de ocupar el cargo de su esposo.