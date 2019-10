Alemán las “rechaza” y Navarro se enreda

Mientras el presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Arnoldo Alemán, rechazó la posibilidad de hacer modificaciones a la Carta Magna este año, el vicepresidente de ese partido, Wilfredo Navarro, enredó la propuesta con la postergación de las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.



Ambos reaccionaron a la propuesta pública que en ese sentido hizo ayer el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Rafael Solís, quien además sugirió una negociación bilateral entre el Frente Sandinista y el PLC.



Alemán negó cualquier negociación “secreta”, en ese sentido, y dijo que en un año electoral no hay posibilidades de realizar reformas a la Constitución Política, aunque tampoco las descartó totalmente.



Navarro, por su parte, confundió los temas y por más que se le preguntó su opinión en torno a las referidas reformas, insistía en hablar de la postergación de las elecciones municipales en Bilwi, Waspam y Prinzapolka.





PLC no apoyará cambio de sistema

De cualquier manera, el primer secretario del Parlamento no negó ni confirmó las conversaciones entre el FSLN y el PLC en torno al tema de las reformas constitucionales, no obstante, señaló que en el año 2008 no hay posibilidades de llevarlas a cabo.



No obstante, Navarro dijo que cualquier reforma a la Carta Magna que sugiera el cambio de sistema de gobierno no será apoyada por el PLC. En este sentido, dijo que el PLC no está cerrado en modificar la Constitución, siempre que no signifique pasar de un sistema presidencialista a uno parlamentarista.



En todo caso, insistió, en el año 2008 no pretenden apoyar un proceso de modificación a la Constitución Política, mucho menos si se trata de reformas profundas, como las que plantea el Frente Sandinista. Según Navarro, habría que analizar si las reformas serán parciales o totales, pero que se realicen hasta después de las elecciones municipales, es decir, en los años 2009 y 2010.