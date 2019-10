Posiciones encontradas sobre acuerdo gobierno-Fenosa

El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez aseguró ayer que la Asamblea Nacional no deberá aprobar la compra del 16 por ciento de las acciones de Unión Fenosa cuando el gobierno finiquite el acuerdo con la transnacional.



Según Gutiérrez, el Estado puede hacer este negocio, que él catalogó como una “convalidación de deudas”, sin que el Parlamento lo apruebe, porque no “hay enajenación de los bienes del Estado”.



Unión Fenosa le debe a la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, aproximadamente 70 millones de dólares, expresó el presidente Daniel Ortega en días recientes.



“La Ley 550, Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario, establece que estas empresas tienen la capacidad de adquirir derechos y obligaciones”, argumentó el legislador del FSLN, también vicepresidente de la Comisión Económica del Parlamento, refiriéndose a ENEL.



Alemán contradictorio

Mientras el presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Arnoldo Alemán, dio un aval tácito a la negociación entre el gobierno y la empresa Unión Fenosa, el vicepresidente de este partido, Wilfredo Navarro, la cuestionó y hasta pidió una revisión, pues considera que en esa negociación el único beneficiado es el Frente Sandinista como partido y no el Estado nicaragüense.



Alemán sugirió que es viable una transacción en la que la distribuidora española de energía otorgue una participación accionaria al Estado como mecanismo para saldar una millonaria deuda que Unión Fenosa tiene con el gobierno, sin embargo, dijo, habría que analizar los términos del contrato.



Por su parte, Navarro considera que las instituciones del Estado, como la Contraloría y la misma Asamblea Nacional, deberían intervenir en el negocio a fin de evitar que el Frente Sandinista resulte el más beneficiado en detrimento del Estado, contrario a lo que expresa el diputado Gutiérrez.



Navarro insistió en que el FSLN pretende extorsionar a los representantes de Unión Fenosa con el objetivo de quedarse con la totalidad de la empresa.