Fracasa sesión AN

La oposición fracasó ayer en su intento por reunir 47 votos para sesionar en la Asamblea Nacional y aprobar una serie de iniciativas que restituirían la realización de las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, postergadas por el Consejo Supremo Electoral, CSE, para el último domingo de abril del año 2009.



La frustración llegó a tal punto que los 25 diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y los 17 de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, junto a los independientes Jamileth Bonilla y Salvador Talavera, amenazaron con paralizar el trabajo legislativo, incluyendo las reuniones de las comisiones.



Sin embargo, después de una reunión conjunta, los diputados opositores decidieron no asistir a las dos sesiones convocadas oficialmente para hoy y mañana, y luego definir una nueva estrategia para lograr reunir los 47 votos necesarios, aunque ayer por la tarde, el suplente del diputado independiente Juan Ramón Jiménez, Vladimir Rivas Granja, aseguró a END que él será el voto 47.



Fragilidad y capacidad



Esta situación dejó al descubierto la fragilidad de la oposición para reunir votos en contra del gobierno y la capacidad del partido en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, de mantener la división opositora, evitando la aprobación de cualquier ley adversa al gobierno.



Las acusaciones y contraacusaciones no se hicieron esperar. Mientras el primer secretario del Parlamento, el liberal Wilfredo Navarro, acusó de cómplice del gobierno a la diputada del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Mónica Baltodano, el jefe de la bancada del MRS, Víctor Hugo Tinoco, tachó de “danielista” al suplente de Baltodano.



Osman Sánchez, suplente de Baltodano, se presentó al Parlamento, pero no ingresó al local de sesiones.



La diputada independiente, aliada del PLC, Jamileth Bonilla, defendió a Baltodano argumentando que se encuentra en Bruselas, Bélgica, participando en un encuentro de mujeres parlamentarias, pero descalificó la actitud de su suplente de no asistir, pese a estar supuestamente acreditado.



En tanto, el diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eliseo Núñez Hernández, acusó a sus colegas del PLC y de BDN de acosarlo y presionarlo para que asistiera a la sesión. Núñez Hernández se presentó al hemiciclo de sesiones, pero no hizo presencia oficialmente, lo que le ganó el repudio de sus homólogos.



Los otros tres miembros de la bancada de ALN, Ramiro Silva, Carlos García Bonilla y Ramón Macías Luna, tampoco llegaron a la sesión. El directivo del Parlamento, Juan Ramón Jiménez, tampoco llegó y no acreditó a su suplente; el independiente Mario Valle no asistió a la convocatoria. La familia de Jiménez informó ayer que éste se encuentra en Costa Rica.



Los 38 diputados del oficialista Frente Sandinista asistieron físicamente al hemiciclo de sesiones, pero no se presentaron oficialmente, pues no aparecían en la pizarra electrónica de asistencia, por lo que tampoco hicieron el quórum mínimo de sesión, que es de 47.



Con caras largas, los 46 diputados opositores que sí hicieron presencia oficial, debieron abandonar el recinto legislativo para realizar una reunión de emergencia y definir las acciones a tomar.



Falsa acreditación de suplente



La segunda secretaria del Parlamento, Alba Palacios, dijo que la acreditación del suplente de Mónica Baltodano, Osman Sánchez, no cumplió con el requisito de las 48 horas previas a la sesión.



Además, señaló que la carta que firmó Baltodano acreditando a su suplente no contaba con los sellos correspondientes de la Primera Secretaría. El primer secretario, Wilfredo Navarro, respondió que el mencionado documento no necesita el sello y que basta únicamente su firma para validarla.