Sánchez es jefe de campaña del FSLN

Osman Sánchez era el diputado 47 que necesitaba la oposición para golpearle la mesa a Daniel Ortega. Pese a ser desconocido, ayer se volvió famoso y gozó de la atención de todos los medios.



Después de haber salido de la Asamblea Nacional, Sánchez almorzaba en un restaurante con el jefe de la bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro, quien sonreía de oreja a oreja, mientras Sánchez lucía preocupado, sudaba y hablaba con dudas, y a veces entrecortado.





¿Por qué no hizo quórum y apoyó el decreto-ley que evitaba la suspensión de las elecciones en tres municipios de la RAAN?

Yo nunca he sido MRS, siempre he sido militante del Frente Sandinista, y además no sabía que me habían acreditado.



De acuerdo con Sánchez, desde hace unos meses se había distanciado del MRS, que ya no lo tomaba en cuenta en las decisiones de la bancada. Pese a ello, dijo que no se sumaría a la bancada del FSLN porque ya no le interesaba la Asamblea Nacional.





Jefe de campaña

El mismo diputado Edwin Castro lo interrumpió y dijo que Sánchez estaría más concentrado en el trabajo como jefe de campaña de José Noel Cerda Méndez, candidato del FSLN en el municipio de San Rafael del Sur.



Sánchez comenzó a hablar con mayor seguridad y se dispuso a alabar a los candidatos sandinistas de San Rafael del Sur y Nandaime. “Yo trabajaré por los mejores candidatos; y Noel Cerda y el candidato de Nandaime tienen pruebas de haber hecho administraciones eficientes”, dijo.



El jefe de la bancada MRS, Víctor Hugo Tinoco, dijo que con esto se desenmascararon varios grupos que venían jugando con dos caras, entre ellos Sánchez y un grupo de los liberales.