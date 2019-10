“Dictadura institucional avanza mientras oposición se estanca”

El analista político Carlos Tünnerman aseguró que la paralización del Poder Legislativo permite que avance el “proyecto hacia una dictadura institucional” que, según él, impulsa el partido de gobierno.



“No podemos permitir que día a día se vaya avanzando hacia su establecimiento, el cual ya casi tenemos en pleno, pero que todavía hay trabas como la Asamblea Nacional y ámbitos en los que todavía no hay dominio total (del partido de gobierno)”, expresó Tünnerman.



También lamentó que las bancadas de la oposición no lograran ayer los 47 votos necesarios para hacer quórum y aprobar el decreto que obliga al Consejo Supremo Electoral, CSE, a realizar elecciones en Bilwi, Waspam y Prinzapolka, en la Región Autónoma del Atlántico Norte.





Decepcionante

“Es decepcionante que la oposición no haya logrado los 47 votos. Pareciera que hay algunos que se dicen opositores que todavía no han adquirido conciencia del peligro en que se encuentra la institucionalidad (del país)”.



También se refirió al hecho de que la diputada de la bancada de la alianza Movimiento Renovador Sandinista, Mónica Baltodano, no estuvo en la sesión, y dijo que “no cree que habiendo de por medio una decisión tan importante, sea más importante asistir a un congreso de parlamentarias, si a esos congresos a cada momento las convocan (a las diputadas)”.



En un claro llamado a la oposición, el analista político manifestó que “se amerita el regreso de la diputada que está fuera del país (Baltodano) para lograr el quórum, porque de lo contrario, el pueblo de Nicaragua se va a sentir muy frustrado con la oposición que tenemos”.