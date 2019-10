“País no es pulpería”

Las elecciones en Bilwi, Waspam y Prinzapolka deben realizarse conforme al calendario electoral, demandó la Carta Pastoral del Ministerio Apostolar Centro Cristiano, cuyo líder, el pastor general de esa institución, Augusto César Marenco, dijo que ya es hora de que dejen de manejar el país como una pulpería.



Hay que escuchar la voz de las autoridades eclesiásticas protestantes del Caribe y de su pueblo, al tiempo que el Consejo Supremo Electoral debe atenerse a lo que manda la ley, expresó.



En una conferencia de prensa, el pastor Marenco demandó que el gobierno y poderes del Estado involucrados como el CSE, abandonen la desafortunada práctica de negociar únicamente al borde del precipicio, cuando ya hay pérdidas de vidas humanas y daños económicos.



“Hasta que vemos correr la sangre y que hay cuantiosos daños a la economía, las partes se sientan a negociar, como ha pasado con las huelgas de los buseros, las luchas por el seis por ciento, y ahora con las demandas de elecciones en el Caribe. Hasta que llegó la sangre al río es que entramos a una negociación. Esta anticultura hay que erradicarla, porque sabemos que muchos apuntan a esos extremos, escondiendo sus verdaderos propósitos”, sostuvo.





Por qué esperar lo peor

“No debemos esperar que se desate una explosión social en Waspam, Bilwi y Prinzapolka. Esos argumentos que plantea el Consejo Supremo Electoral son desarmados por las propias voces del Caribe. Roberto Rivas, los diputados, la misma Conferencia Episcopal pueden decir cualquier cosa, pero son los que viven allá, los que conocen mejor que nadie cómo están las condiciones, y ellos han dicho: ‘Queremos elecciones de acuerdo al calendario electoral’”.



La Carta Pastoral subraya que las autoridades competentes deben respetar el derecho constitucional de elegir a sus autoridades municipales cada cuatro años, conforme al artículo 178, inciso cuarto, de la Carta Magna.



Explicó que la iglesia debe unirse a los electores en estos momentos, porque la labor espiritual no puede quedar limitada por las cuatro paredes de un templo. “Yo fui antes del huracán ‘Félix’ al Caribe y me impresionó ver tanta devastación, pero no causada por fenómenos meteóricos, sino por el mismo hombre que sólo llega en busca de robar las riquezas naturales a los caribeños. Eso hay que denunciarlo”, aseguró el líder evangélico.





Demandan cuentas claras

En otro orden, la Carta Pastoral también exhortó al gobierno a rendir cuentas claras a los nicaragüenses, en torno a la asistencia venezolana y de otros países, además, sobre las ganancias obtenidas por las concesiones petroleras y los contratos firmados con las compañías transnacionales que vienen en busca de explotar los recursos naturales.