PC sin diputados en el Parlamento

El Partido Conservador, PC, se quedó oficialmente sin diputados en la Asamblea Nacional, y ayer su presidenta, Azalia Avilés, confirmó que los legisladores Javier Vallejo Fernández, Alejandro Ruiz, Jorge Matamoros y Stanford Cash

Dash, “obedecen los lineamientos políticos de otro partido”.



Avilés no descartó la posibilidad de aplicar, conforme con los estatutos del PC, algún tipo de sanción contra los diputados conservadores por asumir posiciones ajenas al partido que los seleccionó como candidatos oficiales y por lo cual resultaron electos en las elecciones nacionales de noviembre de 2006.



La dirigente conservadora deploró el hecho de que los diputados del PC apoyen incluso a un adversario político como es el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, no sólo en acciones legislativas, sino también a través de una alianza de facto para participar en las elecciones municipales de noviembre próximo.



“Dos miembros de la Junta Directiva del Partido Conservador apoyan totalmente al PLC, incluyendo a los diputados. Podemos decir que ellos (los diputados conservadores) están apoyando a otra casilla y otras fuerzas y no a los conservadores”, expresó.



Viejas rencillas



Avilés recordó las viejas rencillas entre parte de la directiva del PC y sus representantes legislativos, cuando los cuatro diputados se negaron a conformar una bancada conservadora, independiente del grupo que lidera Eduardo Montealegre.



“El Partido Conservador no tiene ninguna influencia en las decisiones que ellos (los diputados) toman en la Asamblea Nacional. Como presidenta no he tenido ninguna influencia porque ellos han votado de acuerdo a lo que Eduardo (Montealegre) ha dispuesto o ha querido”, señaló.



Avilés recordó que cuando la directiva del PC se declaró opositora a la aprobación de una Ley de Aminstía, los diputados conservadores se pronunciaron a favor de la misma, contradiciendo abiertamente una disposición de la directiva del partido.



“En esto hay una gran contradicción, porque son miembros de un partido, el partido los eligió como candidatos a diputados, resultaron electos por un partido y ahora están en otro partido, que es el PLC. Yo quisiera que le explicaran eso a la gente y al Partido Conservador”, expresó Avilés.