El suplente más importante

El diputado que salvaría al barco opositor que se hundía estrepitosamente, cedió ante el susurro del jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro. El legislador es un disidente sandinista que de pronto se volvió admirador de los candidatos del partido de gobierno.



Osman Sánchez, suplente de Mónica Baltodano, también miembro del Movimiento por el Rescate al Sandinismo, llegó apresurado a eso de las 10:30 de la mañana a la Asamblea Nacional. Con una carpeta en el brazo izquierdo, los lentes de sol en la cabeza y sudado, dejando entrar el aire por la camisa desabotonada, por la que se veía una gruesa cadena de oro, entró Sánchez por la puerta principal del hemiciclo.



No contó Sánchez con que en la puerta no estarían las mujeres encargadas de protocolo. Estaba Edwin Castro y otros legisladores sandinistas. A esa hora el jefe de la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, Eliseo Núñez, ya se había retirado, molesto dice él.



La oposición, que supuestamente tiene 54 legisladores en la Asamblea Nacional, seguía devanándose los sesos, pensando dónde encontrar a un diputado para lograr el quórum. Los 38 diputados sandinistas esperaban contentos mientras los opositores buscaban al legislador que les permitiría aprobar su decreto.





Pero nada...



Castro lo tomó por el brazo, lo secundaron otros compañeros de su bancada, y Sánchez salió del Parlamento sin poner resistencia. Afuera ya estaban los periodistas esperándolo. El legislador se tropezó con las palabras, no supo explicar con exactitud por qué no entró para convertirse en el legislador número 47.



Dijo que no lo habían acreditado. Después argumentó que sí lo habían acreditado, pero que la acreditación le había quedado al diputado del MRS Víctor Hugo Tinoco, y que no podría entrar. Abrumado, Sánchez seguía tropezándose con las palabras. Dentro del Parlamento los dos diputados del MRS aguardaban a Sánchez, pero ninguno llegó hasta donde estaba el legislador para presentarle las supuestas credenciales.



Sánchez subió a su vehículo, dejando a los 46 diputados opositores entre el griterío y la burla de los sandinistas. A las 11 de la mañana en punto el primer vicepresidente, Luis Callejas, constató el quórum de ley. Nada nuevo: no había, seguían los mismos 46.