Alemán busca amarre

Lo que parecía una nueva crisis institucional podría convertirse en un motivo más para obtener réditos políticos por parte de los partidos mayoritarios, pues ayer el presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Arnoldo Alemán, llamó a una “negociación” con el Frente Sandinista para encontrar una salida al problema originado por la postergación de las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.



Alemán anunció la conformación de una comisión especial integrada por varios diputados del PLC para que inicien una serie de contactos con los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN y los del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, para que se unan y restablezcan las facultades de la Asamblea Nacional, y reviertan la decisión del Consejo Supremo Electoral, CSE, de postergar los comicios en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka.



Sin embargo, ante la posibilidad de un fracaso en las conversaciones de la oposición, Alemán no descartó una “negociación política” con el Frente Sandinista, a fin de “restablecer la constitucionalidad y llegar a un acuerdo para no estancar el trabajo legislativo y, por ende, provocar una nueva crisis institucional”.



Forma avanzada



El Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PLC, ordenó la conformación de la comisión, integrada por el jefe de bancada, Maximino Rodríguez, y los diputados Wilfredo Navarro, Óscar Moncada y Víctor Duarte, quienes tendrán la misión de convencer a sus colegas opositores de unirse en un solo “bloque”, o de negociar con el Frente Sandinista para lograr un acuerdo. Moncada es un eterno negociar del pacto.



Montealegre rechaza negociaciones



Por su parte, el presidente del Movimiento “Vamos con Eduardo”, Eduardo Montealegre, encomendó al diputado Pedro Joaquín Chamorro establecer contactos con su colega de ALN, Eliseo Núñez Hernández, y demás miembros de su bancada, “en busca del diputado 47 y lograr la mayoría de la oposición”.



“No podemos hablar con el gobierno en nombre de la gobernabilidad porque está en manos del presidente (Daniel) Ortega respetar las leyes y la Constitución, y no es agachando la cabeza que vamos a conseguir la gobernabilidad”, dijo.



En torno a la propuesta de Alemán, Montealegre señaló que “tengan la seguridad que el pueblo de Nicaragua no va a perdonar a nadie que ande pactando con el Frente Sandinista”.