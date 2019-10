Diputados ALN querían más “enamoramiento”

Desde “cañonazos” de la Secretaría General del Frente Sandinista para diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN; hasta negociaciones secretas entre Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán en El Chile, salieron ayer a luz pública, luego del fracaso de la oposición por conseguir el voto 47 en el Parlamento para revertir la postergación de las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN.



El primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, acusó a sus colegas de ALN Ramiro Silva, Carlos García, Ramón Macías y Eliseo Núñez Hernández de recibir sobornos del partido de gobierno a fin de boicotear la sesión del pasado martes, cuando la oposición pretendía aprobar una declaración de rechazo del acuerdo del Consejo Supremo Electoral, CSE, mediante el cual suspendieron las elecciones en Bilwi, Waspam y Prinzapolka.



Los diputados Ramón Macías y Ramiro Silva ripostaron a Navarro acusando al diputado Eduardo Montealegre de negociar de manera secreta con el presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Arnoldo Alemán.



Según Macías, después de la postergación de los comicios decretada por el CSE el viernes 4 abril, Montealegre “visitó” a Alemán ese fin de semana en la hacienda El Chile para “poner a disposición del PLC los votos de sus diputados para respaldar la decisión del Poder Electoral y a cambio lo apoyara regresándole la presidencia y representación legal de ALN”.



Macías señaló que, incluso, una vez que Montealegre recuperara el partido, éste le ofreció a Alemán la presidencia de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales, CED y CEM, respectivamente, para que los asumieran miembros del PLC.



Una fuente ligada a la directiva del PLC, confirmó a EL NUEVO DIARIO, la existencia del encuentro entre Montealegre y Alemán, dos días después de la decisión del CSE.



La molestia de los diputados de ALN también estriba en que no fueron tomados en cuenta en ninguna de las negociaciones entre el PLC y la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, encabezada por Montealegre. “Nosotros no somos furgón de cola de nadie”, respondieron.



“Quieren arrearnos como si fuéramos ganado. Pero no. Somos diputados y tenemos acciones”, exclama el legislador Ramiro Silva, uno de los ausentes en la sesión parlamentaria donde la oposición fue reprobada. Su colega Carlos García utiliza otra figura para justificar su ausencia: “Si querés algo con una mujer tenés que enamorarla”.





No hubo cabildeo

Por su parte, la diputada Jamileth Bonilla atribuyó el fracaso del martes a la “falta de tacto y cabildeo” por parte del PLC y la bancada de Montealegre para convencer a los demás diputados opositores a hacer quórum en la Asamblea Nacional.



Para Bonilla, el fracaso de la sesión del martes pasado, sólo refleja la torpeza política de sus colegas al no lograr convencer a los diputados de ALN para unirse al resto de diputados opositores.





“No nos enamoraron”



En tanto, el diputado de ALN, Carlos García, dijo que no hubo ningún contacto con el PLC o la BDN para tratar de acercar posiciones y llevar una sola voz en la sesión del martes.



Los diputados se refieren a la incapacidad de sus compañeros opositores para negociar y así conseguir el tan ansiado voto 47 que les permita hacer quórum en el Parlamento.



Faltó cabildeo, asegura García y vuelve con la figura: “Si querés algo con una mujer tenés que enamorarla; decirle: tenés unos labios bonitos, una sonrisa bonita. Pero si vas a la brava lo menos que puede hacer es pegarte una cachetada”, y agregó: “Debían consultarnos. Eso es darnos a respetar, eso se llama cabildeo”, justificó.



Los cuatro legisladores de ALN se negaron a participar en la sesión de martes pasado aduciendo que ésta era “un circo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para lavarse la cara”, pues los magistrados del PLC en el Consejo Supremo Electoral (CSE) colaboraron con el Frente Sandinista para emitir la resolución que posterga las elecciones municipales en tres municipios del Caribe Norte.







Aguirre llama a oposición y FSLN a negociar



Eduardo Marenco

El diputado Francisco Aguirre Sacasa llamó ayer a la oposición y al FSLN a llegar a acuerdos políticos o pactos, para aprobar todas las legislaciones que requieren votación calificada, porque ninguno de los dos bloques parlamentarios reúne los 56 votos necesarios.



“Lo que pasó en la Asamblea es saludable y ocurre en todo sistema parlamentario del mundo, porque se dio una prueba de fuerza y se demostró que la mayoría que se dice que tiene la oposición es muy frágil, y también se demostró que si la oposición no logró el 47, con un poco de trabajo y diligencia puede lograr ese voto 47”, afirmó.



A su juicio, “quedó bien claro también que el Frente Sandinista no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, aunque Edwin Castro ha dicho que ellos están trabajando muy agresivamente para reunir esos votos”.



“Para mí eso fue un campanazo de que basta que un diputado de la oposición salga de viaje y se cae esa mayoría si el suplente de esos diputados no comparte la visión política de la oposición en Nicaragua”.



“La aritmética del poder en Nicaragua está continuamente cambiando al igual que la correlación de fuerza en la Asamblea Nacional. La oposición, que ha pasado más tiempo peleándose entre ella, tendrá que ponerle más mente a esto”, señaló.