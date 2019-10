Pobreza letal para miskitos

Un grupo de mujeres miskitas y miembros de la Coordinadora Civil en Bilwi exigieron elecciones en los tres municipios de la RAAN, y dijeron que Yatama manipuló las manifestaciones que pedían la paz y que terminó en un mitin en pro de la suspensión de las elecciones.



“Nosotros queremos elecciones porque en estos tres municipios ha habido malos gobiernos y la gente quiere quitarlos, la no elección nos dejará más pobres porque nos dividirá”, dijo Susana Marley, del movimiento de mujeres de Waspam.



De acuerdo con Marley la situación que viven las comunidades indígenas no cambiará nada en seis meses, por lo que no tiene sentido que se posterguen los comicios. Además, dijo que hay intenciones de que cuando llegue la fecha señalada por el Consejo Supremo Electoral vuelvan a posponer la fecha de los comicios a favor de las alcaldías que gobierna el partido indígena Yatama.





Siempre pobres

Marcos Lench, también de Bilwi, dijo que las comunidades miskitas siempre habían sido pobres, pero que el huracán “Félix” junto a los políticos los había trasladado a niveles de extrema pobreza.



Ante los argumentos del gobierno y de Yatama de suspender las elecciones porque muchos miskitos han emigrado y se debe hacer una nueva cartografía electoral, Marley aseguró que no es cierto, sino que es tiempo de cosecha de frijoles cuando los indígenas se trasladan a la zona del río Coco.





Marcha era por la paz

La marcha multitudinaria que hubo el pasado sábado en Bilwi fue convocada para instar a la no violencia y preservar la paz en la RAAN, pero parece que al final fue utilizado para apoyar la suspensión de las elecciones.



“Ellos tienen reales y es por eso que movilizan a algunas personas, pero no es que anden apoyando la marcha sino que la gente aprovecha los camiones o buses para ir a comprar algo a Bilwi, de tal forma que si nosotros lleváramos vehículos esa misma gente vendría”, dijo Lee.





Plantón

La Coordinadora Civil realizó un plantón ayer por la tarde en la rotonda “Rubén Darío” junto a miembros de la iglesia Morava en Managua y algunos delegados de la Coordinadora Civil de los municipios de Prinzapolka, Waspam y Bilwi.



En ese plantón también exigieron a la Corte Suprema de Justicia declarar la nulidad de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis).