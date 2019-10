Siguen decidiendo en nombre de los costeños

Los diputados opositores han cambiado de discurso: ahora no ven de mala gana la postergación de las elecciones municipales en tres municipios del Caribe Norte. Lo malo sigue siendo que fue el Consejo Supremo Electoral, CSE, el que decidió la postergación y no la Asamblea Nacional. Mientras una facción de los liberales habla de la posibilidad de que se posterguen en todo el Caribe Norte, los otros “apoyarían lo que digan los costeños”.



Ninguno acepta que está negociando con el Frente Sandinista, sin embargo, todos coinciden en que ya no se puede revertir la decisión de posponer los comicios en Bilwi, Prinzapolka y Waspam, y que será preciso llegar a un consenso sobre el mes ideal para que se realicen las elecciones, que de antemano se sabe que no es noviembre, como lo indica la Constitución Política y la Ley Electoral.



“Nuestros alcaldes nos están recomendando que si van a suspender las elecciones, que se suspendan en toda la Región (Autónoma del Atlántico Norte)”, expresó el primer vicepresidente del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y diputado ante la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro.



La preocupación del PLC ahora es otra: “El suspender las elecciones en sólo tres municipios garantiza al Frente Sandinista trasladar votantes de los municipios que no tendrán elecciones a los otros donde el PLC tiene autoridades”, justificó Navarro.





Muchas coincidencias

Y mientras Navarro asegura que el PLC estudiará la propuesta de los alcaldes de Mulukukú, Siuna, Rosita y Waslala de postergar los comicios en toda la RAAN, el diputado Eliseo Núñez, de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, cree que lo oportuno es posponer las elecciones “hasta después de las fiestas navideñas”.



“Hay que buscar consenso. No podemos estar con garrotazos diciendo que por mis pistolas esto se mantiene, mientras el Frente quiere hacer lo que le ronca y por otro lado el PLC quiere hacer lo que le ronca. Nicaragua no puede seguir sufriendo”, expresó Núñez.



El vocero del Movimiento Vamos con Eduardo, Eliseo Núñez Morales, dijo que estarían de acuerdo en postergar las elecciones siempre y cuando sea aceptado por los pobladores de la RAAN.



“Si el acuerdo es de gobernabilidad y lo aceptan las fuerzas costeñas que demandan elecciones, nosotros lo apoyaríamos, de lo contrario no”, dijo Núñez Morales.



El responsable de la Coordinadora Civil, CC, en Bilwi, Dixie Lee, expresó por su parte que el problema actualmente no es tanto la postergación de las elecciones, sino la tensión entre los nativos. Lee está de acuerdo en la postergación de las elecciones si esta medida disminuye la tensión.



En tanto, Susana Marley, de la Asociación de Mujeres de Waspam, dijo que cualquier traslado de la fecha es inconstitucional.





La propuesta

La propuesta de los cuatro alcaldes del PLC es que se posterguen los comicios en toda la RAAN hasta febrero o marzo del próximo año, no como dispuso el CSE, que será en abril.



“Esta propuesta vamos a valorarla y tiene bastante peso porque la están haciendo nuestros alcaldes”, expresó Navarro, quien agregó que los problemas técnicos que podrían argumentarse para posponer las elecciones en la RAAN son las imposibilidades físicas de las Juntas Receptoras de Votos, JRV, y el desplazamiento de los pobladores.