Alianza roja en aprietos

La alianza entre el movimiento Vamos Con Eduardo y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) peligra si este último insiste en demandar que se pospongan las elecciones en tres o en todos los municipios de la RAAN, afirmó ayer Luis Callejas, diputado de la Bancada Democrática y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.



El pasado jueves la comisión negociadora del PLC dijo estar de acuerdo en posponer las elecciones para enero próximo, y ayer cuatro alcaldes liberales pidieron a su partido posponer las elecciones hasta febrero o marzo del próximo año en todos los municipios de la RAAN.



“Nosotros hemos sido claros y estamos firmes en nuestro planteamiento y presentaremos la misma agenda que incluye el decreto ley y la interpretación auténtica de la Ley Electoral”, dijo Javier Vallejo, tercer secretario de la AN.





PLC descartó propuesta

Sin embargo, el vocero del PLC, Leonel Téller, aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PLC descartó la propuesta de los alcaldes liberales del PLC de Mulukukú, Siuna, Waslala y Rosita, de postergar las elecciones municipales en toda la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).



“Esa propuesta no goza de consenso dentro del CEN”, aseguró Téller, a pesar de que el vicepresidente del PLC y diputado ante la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, expresó en días recientes que el planteamiento de los alcaldes “era de peso y sería analizada”.



Vallejo aseguró que la alianza con el PLC estaría en peligro si se toman decisiones individuales porque es un punto establecido en el acuerdo interbancada que hicieron las dos facciones liberales. Pero hasta el momento la información que tienen de los directivos de la Asamblea Nacional de la bancada PLC es que se mantiene la agenda para revertir la suspensión de las elecciones en la RAAN.



Vallejo dijo que aunque se pudieran hacer elecciones en diciembre y que tomaran posesión en la misma fecha que los demás alcaldes, no hay razones técnicas para hacerlo porque se sabe que hay condiciones en las comunidades afectadas por el huracán Félix. “No podés parar una elección porque 20 ó 40 han cambiado de domicilio”, dijo Vallejo.



Agregó que la constitución establece que si no hubiesen logística suficiente , el ejecutivo debería proveer todo lo necesario para que las elecciones se efectúen. Agregó que estarían de acuerdo en buscar una salida a la crisis, pero sin violentar la constitución y el estado de derecho.





Vuelta atrás

“El CEN vuelve a la decisión original de que la Asamblea Nacional debe sacar un decreto porque es la única autoridad que tiene competencia”, insistió Téller.



En cuanto al estancamiento del trabajo legislativo los diputados dijeron que impondrán su agenda porque junto a los dos directivos del PLC son mayoría.



“René Núñez canceló la reunión de la junta directiva para darle largas al asunto y eso se contradice con lo que ellos proponen porque ahora no están exigiendo los préstamos para la gente, porqué ahora no hay prisa, sólo es politiquería”, aseguró Callejas.



Luego de aportar el decreto ley y la interpretación auténtica de la Ley Electoral se proponen aprobar la ley de refugiados, la ley de promoción y garantía a la libertad de expresión y otras leyes que ha priorizado la oposición.