Luisa Ortega revoluciona su gremio

Luego del revuelo y las grandes cantidades de comentarios --en su mayoría positivos-- que provocaron las fotografías al desnudo de Luisa Ortega, EL NUEVO DIARIO buscó las reacciones de personajes del mundo de la moda nacional respecto al trabajo de la modelo.



Jessica Mercado, presentadora del programa de televisión de moda “Detrás del espejo”, dice que no ve en las fotografías de la modelo caribeña motivo de escándalo alguno.



“Creo que es decisión de cada quien. Si ella quiso hacerlo y va de acuerdo con sus principios, está bien por ella”, manifestó.



Además dijo que esas imágenes son innovadoras. “Anteriormente, una modelo nicaragüense había posado en traje de baño en público (Carretera a Masaya), pero ésta es la primera vez que alguien se fotografía totalmente desnuda”, añadió Mercado.



Igualmente acepta que trabajos artísticos como éste marcan una diferencia en el mundo del modelaje nacional.



En cambio, la instructora de pasarela de la organización Miss Nicaragua y modelo de gran trayectoria, Reneé Fabiola Dávila, prefirió no decir nada al respecto del caso de Luisa con una respuesta muy puntual: “sin comentarios”.



Ida Patricia Delaney, ex reina de belleza y dueña de una agencia de modelos, manifestó que el desnudo “es algo muy personal. Se abre un debate y ella tiene que estar conciente de eso. El desnudo se ve en todas partes del mundo, no es algo nuevo; no así en Nicaragua, pues ella está haciendo un tipo de modelaje que no se acostumbra”.



Ahora que lo hizo, recomienda a Luisa que “tenga la convicción y seguridad de defender su posición”.



Otra destacada modelo nicaragüense que ahora brilla en la pantalla chica, como es Silvia Flores, opinó que no le ve “nada de malo” a las fotos de desnudo protagonizadas por Luisa.



Lo único que le critica es que no se haya “lucrado económicamente” por realizar el trabajo presentado en exclusiva por EL NUEVO DIARIO.



“Lo veo súper normal. Que antes otras modelos no lo hayan hecho no significa que sea pecado… Nicaragua es un pueblo retrógrado respecto a eso, pero (la verdad es que) a la gente le gusta ver eso”, declaró Flores.