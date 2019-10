“El orteguismo prostituye la política”

“El orteguismo ha terminado de prostituir la política. Todo es una mercancía. Para ellos todo se vende o se compra”, expresó la diputada por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Mónica Baltodano, luego de conocer que durante su ausencia su suplente en el Parlamento, Osman Sánchez, apoyó al Frente Sandinista.



Baltodano regresó ayer de Bélgica, donde participó en una reunión de mujeres parlamentarias. La legisladora aseguró que acreditó a Sánchez a pesar de que miembros del Movimiento por el Rescate al Sandinismo le habían advertido que el suplente estaba apoyando al candidato a alcalde de San Rafael del Sur por el Frente Sandinista.



“Los compañeros del Rescate de San Rafael del Sur ya habían informado de su

apoyo al actual candidato del Frente, pero él afirmaba que no era cierto.



Por eso lo acredité ante la Junta Directiva para que me supliera”, justificó Baltodano.



Sánchez llegó a la Asamblea Nacional el martes pasado para apoyar a los diputados opositores que requerían de un voto para lograr el quórum de ley, pero desistió de entrar al plenario luego de que el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, lo tomó del brazo y le dijo algo.



Al salir, Sánchez dijo a los periodistas que no se presentaría en la sesión parlamentaria porque su acreditación la tenía el diputado del MRS Víctor Hugo Tinoco, quien lo calificó de “danielista”.



Horas después Sánchez almorzó con Castro en un restaurante capitalino y se declaró admirador de algunos candidatos a alcaldes sandinistas. Pero no sólo eso: aseguró que es el jefe de campaña del candidato sandinista en su ciudad natal, San Rafael del Sur.





La correlación del gobierno

Baltodano no se aventuró a asegurar que Sánchez fue sobornado por el Frente Sandinista. “El gobierno está tratando de construir una correlación favorable en el Parlamento. La actitud de cada quien en cada momento muestra quién es quién”, insistió.



“Nosotros estamos construyendo un movimiento que se base en convicciones, en

asumir de manera voluntaria y con fuerza una causa, que implica renunciar a comodidades, estar dispuesto, como antes, a las dificultades, a resistir halagos y presiones, sufrir incluso represión. Unos están dispuestos otros no”, dijo sin mencionar a Sánchez, empresario y ex disidente sandinista.



La legisladora negó tener alguna enemistad con Sánchez y que debido a eso éste decidió apoyar públicamente al partido de gobierno, tal como aseguraron diputados del Frente Sandinista el día de la sesión.



“Esto no es asunto de diferencias o amistades personales. Cada quien es responsable de lo que hace, de lo que dice y de cómo actúa”, dijo.