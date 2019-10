Oposición dice tener el 47

La oposición se pondrá a prueba nuevamente esta semana. ¿Tendrán los 47 votos necesarios para lograr el quórum de ley en caso de que haya sesión en los próximos días? El tercer secretario de la Junta Directiva del Parlamento, Javier Vallejo, confía en que la legisladora Mónica Baltodano será el tan ansiado voto 47, y que así la oposición podrá cumplir con la agenda prevista.



“Ese día faltó la Mónica (Baltodano) y ya vino”, expresó Vallejo en referencia a la fallida sesión anterior. Debido a la ausencia de Baltodano, electa por el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, la semana pasada los diputados opositores en el Parlamento no pudieron empezar la sesión legislativa debido a que carecían de un voto.



Hoy en la tarde, cuando la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se reúna, los legisladores del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y del Movimiento Vamos con Eduardo, que la conforman, propugnarán por que se sesione al menos el miércoles y jueves, con el fin de que se aprueben las leyes previstas.



Los opositores pretendían la semana pasada aprobar una declaratoria que condena la decisión de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, de postergar hasta abril las elecciones municipales en Bilwi, Prinzapolka y Waspam, tres ciudades costeñas afectadas por el huracán Félix.



“Luego vamos a enviar a comisión el decreto contra la decisión del CSE, que además ordena la realización de las elecciones en todo el territorio nacional el próximo dos de noviembre, como lo establece la Constitución Política”, explicó Vallejo.



Ahora sí: Todo el MRS



El diputado suplente por el MRS, Hugo Tórrez, aseguró que los tres legisladores de este partido en la Asamblea Nacional estarán presentes. “Tener los 47 diputados no depende del MRS, recordemos que todos los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, se ausentaron”, declaró Tórrez.



“Siempre hemos apoyado, esta vez fue distinto porque se dio un caso de compra de conciencia”, expresó Tórrez refiriéndose al suplente de Baltodano, Osman Sánchez, quien se rehusó a participar en la sesión legislativa aduciendo que no estaba acreditado, y momentos después se reunió con el legislador sandinista Edwin Castro. Luego Sánchez dijo que apoya al candidato sandinista a alcalde en San Rafael del Sur, de donde es originario.



Tórrez agregó que también impulsarán la aprobación del anteproyecto de ley planteado por el MRS, según el cual se sanciona penalmente con entre seis y diez años de prisión a aquellas autoridades, funcionario público o miembro de órgano colegiado que declare la postergación, suspensión o cancelación, total o parcial, de los procesos electorales nacionales, departamentales, municipales y regionales del país.