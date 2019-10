“Debe haber elecciones en todo el Caribe”

MATAGALPA



La ex presidenta del Consejo Supremo Electoral, Rosa Marina Zelaya, declaró ayer en esta ciudad que la lucha de los sectores y partidos debe ser para que haya elecciones en todo el Caribe y no hacer contrapropuestas en el sentido de suspenderlas, en referencia a lo que han planteado alcaldes del PLC de la región.



La ex presidenta del CSE comentó que demandar suspensión total en el Caribe, “es una acción contraproducente ya que causa efectos negativos, porque la Constitución que está por encima de la Ley Electoral y la Ley de Municipios, fija la fecha cuando se deben hacer las elecciones”, hecho que según la ex funcionaria electoral abre oportunidad al democrático de la alternatividad en el poder.



Además, dijo que el simple hecho de que sea el propio Consejo Supremo Electoral el que debe velar porque se cumpla la Constitución no le permite estar suspendiendo elecciones.



Zelaya aconsejó esperar que el Consejo reexamine su decisión y asuma de nuevo el tema de reorganizar las elecciones en los tres municipios, en tiempo y forma, como lo establecen la Constitución y las leyes de la República.



Sobre la propuesta de los alcaldes del PLC, de suspender las elecciones en todo el Caribe, dijo que es igualmente violatorio a la Constitución; “es lo mismo suspender en tres que en todos los municipios”, insistió.