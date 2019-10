Téller advierte “pisa y corre” rojinegro

El vocero del Partido Liberal Constitucionalista, Leonel Teller, a través de un documento muestra cómo en las elecciones nacionales del 2006, 301 personas del departamento de Estelí, fueron trasladadas al municipio de La Concordia, en Jinotega, para votar a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional.



Según Teller, y basado en el documento de 2006, el partido de Gobierno está fraguando un fraude electoral para los comicios municipales de este año.



El documento lo recibieron de manos de Isidro Natividda Cruz Tinoco, habitante del municipio de La Concordia y simpatizante del PLC, durante la gira nacional que realiza ese partido para “afianzar la alianza y tomar el `pulso liberal´”.



“El Frente Sandinista, con el instrumento del Consejo Supremo Electoral, conoce la votación histórica en cada municipio del país, en cada centro de votación, y sabe cómo mover de qué municipio a qué municipio para garantizarse los votos con los que puede ganar”, expresó Teller.





Documento en manos del CSE

El documento es una carta dirigida a la Dirección de Atención a Partidos Políticos del Consejo Electoral Departamental de Jinotega, con copia a los diez magistrados que integran este poder del Estado, y once folios, donde con nombres y apellidos, número de Centro de Votación y de Junta Receptora de Votos, Cruz Tinoco ubica a las personas que según su análisis fueron trasladas por el FSLN de Estelí --plaza histórica de este partido-- hacia La Concordia.



“En el documento se puede ver, por centro de votación y JRV quiénes fueron trasladados, hasta llegar a un 10% la inflada fraudulenta del padrón electoral (en La Concordia). Nosotros ahí perdimos las elecciones por esta inflada que le meten al padrón electoral”, expuso Teller.



De acuerdo con lo declarado por Téller, el traslado que según él hizo el FSLN de estas 301 personas para que votaran a su favor en las elecciones nacionales de 2006, “no fue sólo físico, sino que fueron borradas de los padrones electorales de Estelí para ser inscritas en los padrones electorales del municipio de La Concordia, en Jinotega”.





Votantes aparecen en La Concordia

EL NUEVO DIARIO, por medio de la página web del CSE (www.cse.gob.ni), verificó que las personas de la lista extendida por Teller están en los padrones electorales de La Concordia, tal como dijo éste, sin embargo, no es comprobable si realmente es producto de un traslado de inscripción para cometer fraude electoral, pues, hasta el momento, ni Teller ni este diario han podido comprobar que estas personas, aun cuando parecen pertenecer al municipio de La Concordia, sean de Estelí.



Leonel Teller afirmó que este tipo de fraude, fue y será cometido por el partido de gobierno a nivel nacional, por eso dijo que utilizarán esa muestra para pasársela a todos los presidentes departamentales, a todos los presidentes municipales, a todos los candidatos que llevamos en la alianza, y a todos los partidos aliados, para que todas las estructuras de la alianza PLC vayan a hacer exactamente este pulso liberal”.



Además, denunció que el FSLN está haciendo cartografía nueva en Chinandega, Estelí, Matagalpa y en la RAAN. “Cuando el Frente hace cartografía y anuncia que no va a haber verificación, la están montando (fraude)”, expresó Teller.



El vocero anunció que la comprobación de este supuesto fraude electoral es una prueba más que dejan en evidencia ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional, sobre las arbitrariedades que ha venido cometiendo el CSE.



“Ya está la carta que le enviamos a la Organización de Estados Americanos, donde le dejamos claro (el PLC) que el CSE está respondiendo a los intereses del partido de gobierno y no a la Constitución y a la Ley Electoral”, indicó el vocero nacional del PLC.