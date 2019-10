“Suenan las hachas guerreras”, expresó ayer el diputado liberal José Pallais, al conocer el resultado de la reunión de la Junta Directiva que con cuatro votos y quórum mínimo acordó que el Parlamento sesionará el próximo jueves para meter en cintura al Consejo Supremo Electoral, CSE.



La gran interrogante es si los cañonazos oficiales serán efectivos, si no aparecerá otro legislador viajando de improviso a Bruselas y otro diputado suplente “churrasqueándose” con el jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro.



Los legisladores de la oposición aseguran que tienen 47 votos a su favor, pero la aritmética para sumarlos es más complicada de lo que parece, pues no sólo es una cuestión de sumas y restas, sino que implica un examen al fuero interno de algunos legisladores autollamados independientes y de quienes, en realidad, no se conoce qué anida en sus conciencias.



Pero el choque entre la oposición y el FSLN y sus aliados será inevitable. De hecho, el encontronazo ya se está produciendo, como lo ejemplifica la ausencia en la reunión directiva del presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, de su colega Alba Palacios y de Juan Ramón Jiménez, sobre quien las incógnitas son crecientes, a pesar de que la oposición asume que votará a favor de ellos.



Interpretación auténtica y decreto-ley



Los legisladores Javier Vallejos, Luis Callejas, Wilfredo Navarro y Oscar Moncada, todos directivos parlamentarios, decidieron ayer que la Asamblea Nacional sesionará el jueves para pasar a comisión la interpretación auténtica de la Ley Electoral, el decreto-ley que obliga a la realización de elecciones en Bilwi, Waspam y Prinzapolka, y para aprobar una declaración que rechaza la resolución del CSE de posponer los comicios en tales municipios.



La oposición cuenta con 25 diputados del PLC, 17 del movimiento Vamos Con Eduardo y tres del MRS, para un total de 45 votos, a los que espera que se sumen Jamileth Bonilla, Salvador Talavera y Juan Ramón Jiménez, alcanzando 48. No esperan contar con los cuatro diputados de ALN: Ramón Macías, Carlos García, Eliseo Núñez Hernández y Ramiro Silva. Ni con Mario Valle.



Sin embargo, el legislador Wilfredo Navarro reconoció que “hay cañonazos, ofrecimientos y prebendas para evitar que la oposición consiga los 47 votos, ya que hay ataques del poderoso caballero que es don dinero”.



¿Alemán bajo acoso?



Otras fuentes han indicado que el ex presidente Arnoldo Alemán estaría siendo presionado para que el PLC no apoye las medidas en contra del CSE, caso contrario, sería enviado a la Cárcel Modelo.



El abogado de Alemán, el doctor Mauricio Martínez, rechazó la existencia de presiones políticas alrededor del Régimen de Convivencia Familiar, ya que el mismo está vigente conforme a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y la única que tiene autoridad sobre el privado de libertad es la juez Roxana Zapata. “No ha habido presiones políticas, eso no tendría ningún sentido jurídico”, expresó Martínez.



De modo que por ahora suenan las hachas guerreras.