Alianza roja es sólo electoral

La Alianza entre el PLC y el movimiento Vamos con Eduardo se observa frágil, pese a las múltiples reuniones entre miembros de ambas fuerzas. El presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, dijo que el acuerdo es sólo electoral y no implica ninguna obligación para trabajar juntos en el Parlamento.



El diputado Wilfredo Navarro dijo que aquellas decisiones que requieren de mayoría calificada serán tomadas de forma independiente, y que el acuerdo sólo establece consultas.



“Dónde dice que debemos ir en bloque, eso es que lo han malinterpretado porque en el acuerdo dice claramente consultar, y eso perfectamente se puede hacer”, dijo Navarro.



Pese a que el movimiento Vamos con Eduardo al firmar la Alianza con el PLC esperaba evitar una reedición del pacto entre el caudillo liberal Arnoldo Alemán y el presidente Ortega, hoy reconocen que no se logró.



La Bancada Democrática ahora ha dejado entrever que en el acuerdo interbancada no hay obligatoriedad de trabajar en bloque en la agenda común de la oposición, más bien esperan que esa unidad se logre en el camino hacia la contienda electoral, el dos de noviembre próximo.



Prueba de fuego para Alemán

La primera prueba será la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en junio y noviembre de este año. La elección requiere de mayoría calificada, pero el PLC al parecer no está dispuesto a ceder su cuota de poder y ha resaltado su posición de que el acuerdo es únicamente electoral.



“No es obligatorio, pero sí se nos debe consultar, en lo que sigue del camino nos iremos uniendo los liberales para que esas decisiones sean tomadas como un solo partido”, dijo María Eugenia Sequeira, jefa de la Bancada Democrática.



Eduardo Montealegre, reconoció que no hay tanta claridad en la alianza y en el acuerdo interbancada, pero dijo que la unidad deseada no se lograba de un solo y que paso a paso se verán decisiones más coordinadas.



Al respecto, el diputado Francisco Aguirre Sacasa dijo que las reuniones entre ambas fuerzas serán comunes de ahora en adelante, porque cada facción tiene sus fortalezas y debilidades en las que ambos se apoyarán, así, dijo que Montealegre es el líder en Managua y que Alemán recorrería las zonas de influencia del PLC en otras regiones del país.



El presidente del PLC, Jorge Castillo Quant, en la reunión sobre las estrategias de campaña a nivel nacional con el movimiento Vamos con Eduardo, dijo que no había tantas diferencias entre las dos fuerzas liberales y que ellos estarían dispuestos a tomar una decisión consensuada para elegir a los magistrados de la Corte. Estas afirmaciones de Quant toman distancia de las dadas horas antes por Alemán.