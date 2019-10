Oposición ofrece 52 votos para el jueves

Las bancadas de oposición podrían hacer quórum mañana con 52 diputados, con lo cual aprobarían una declaración de este Poder del Estado que rechazaría la resolución del Consejo Supremo Electoral de posponer las elecciones en los municipios de Bilwi, Prinzapolka y Waspam; un decreto de ley que revoque esta disposición del Poder Electoral y una interpretación auténtica de la Ley Electoral donde se deje claro las facultades del CSE, según informó el jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez.



“Hoy conversé con Carlos García, diputado de la bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense, y se comprometió conmigo de avisarle a los diputados de su bancada que participen de la sesión del jueves (mañana)”, expresó Rodríguez.



Dijo que también habló con la diputada Jamileth Bonilla y el diputado Salvador Talavera, quienes, según él, le garantizaron que “estarán ahí el jueves (mañana)”, así como aseguró que el jefe de bancada del Movimiento Renovador Sandinista, Víctor Hugo Tinoco, le afirmó que “están los tres votos del MRS”.



“Entonces, 25 del PLC; cuatro de ALN; dos independientes, 17 del movimiento Vamos con Eduardo y tres del MRS, estamos hablando de 51 diputados, más Juan Ramón Jiménez”.



Sin embargo, el presidente del MRS, Enrique Sáenz, se limitó a decir que lo que él garantiza son los votos de su alianza, pero que “cualquier especulación puede evaporarse”, en alusión a la garantía que hizo Rodríguez.



Por su parte, Wilfredo Navarro, Primer Secretario de la Asamblea Nacional, manifestó que “no se le está pidiendo nada extraordinario a los diputados, más que trabajen, que asistan a las sesiones y cumplan con su deber. Si van a votar en contra o a favor, ya es otra cosa”.



Mismos puntos en agenda

Según el diputado del PLC, Wilfredo Navarro, “se revalida la agenda que estaba para la sesión (del martes pasado), y que se suspendió por falta de quórum”.



La sesión del pasado martes, cuando la Junta Directiva de la Asamblea Nacional había acordado abordar los mismos puntos, quedó suspendida por falta de quórum, luego que las bancadas de oposición sólo lograron 46 de los 47 votos necesarios para sesionar.



EL NUEVO DIARIO consultó sobre el tema al jefe de bancada del Frente Sandinista, Edwin Castro, pero al escuchar nuestra pregunta, cortó la llamada.



“Sesión no es ilegal”



Los diputados Rodríguez, Sáenz y Navarro rechazaron declaraciones hechas por Edwin Castro, que la mañana de ayer dijo que esta sesión es ilegal, pues según él es el presidente de la Asamblea Nacional quien debe convocar.



No obstante, Navarro señaló que de acuerdo a la ley, “si el presidente (de la Asamblea Nacional) no está, asume el vicepresidente”.



“Nos enfrentamos a maniobras politiqueras con el fin de evadir la ley. Aquí lo que está de por medio en la defensa de la legalidad, de la democracia y de los ciudadanos a elegir”, expresó Sáenz al respecto, quien agregó que “es natural que quienes están en contra de la legalidad y la institucionalidad traten de impedir por cualquier medio que prevalezca la democracia”.