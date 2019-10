Cuentas del FSLN no le cuadran a Nicho

El alcalde capitalino, Dionisio Marenco, dijo ayer que dos millones de dólares es muy poco dinero para cubrir la campaña electoral de todos los candidatos a alcalde del FSLN, pero que los rótulos de Alexis Argüello están pagando impuestos, aunque no detalló la cantidad.



“Si en Managua yo saqué –-en las pasadas elecciones municipales-- 150 mil votos, debería de haber gastado millón y medio de dólares, pero si ellos tienen dos millones de dólares, y si es sólo para Managua, están más o menos, pero hay que ver si el Canal 4 y la Radio Ya no les va a cobrar la propaganda”.



En esos diez dólares por voto hay que meterle movilización, propaganda, entrenamiento a la gente, fiscales y calcular la mitad en propaganda y la otra mitad en movilización. “Es un cachimbo de reales”, dijo el edil capitalino.



Recordó que durante su campaña, “el Frente Sandinista no le dio ni un solo centavo, todo lo conseguí con amigos rotuleros, como un muchacho de apellido Fiallos, Harry Darwin, el hijo de Bosco Parrales, y Mariano Valle, quienes me regalaron los rótulos”, dijo.



Estimó que un rótulo grande puede costar mil dólares mensuales, porque ese espacio es alquilado.