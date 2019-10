“Energías sólo para crear crisis”

Las elecciones en la Costa Caribe nunca se debieron haber suspendido, porque según la presidenta de Ética y Transparencia, Alta Hooker, separa aún más al Pacífico del Caribe, por lo cual propuso un diálogo franco para superar esas brechas económicas y culturales.



“Sigo creyendo que es algo que no se debió haber dado, porque la Costa tiene un pendiente con el Pacífico nicaragüense de siglos, que es un diálogo real y franco en el que se respete la Ley de Autonomía que plasma nuestros sueños y aspiraciones”, dijo Hooker.



La gente necesita votar

La presidenta de Ética y Transparencia planteó las severas necesidades de la Costa Caribe, por lo que aseguró que la gente necesita votar para crear mejores condiciones de vida y convertirse en ciudadanos con el pleno uso de los derechos que las leyes le confieren.



También criticó a la clase política que toma en cuenta a la Costa únicamente en tiempos desfavorables, y no cuando tiene serios problemas económicos, como el transporte y la carencia de la vida.



“En este momento que estamos hablando de las elecciones, la aerolínea La Costeña canceló los viajes entre Siuna y Bilwi, porque no le es rentable, entonces los costeños tenemos que pagar dos boletos para poder viajar; el camino que nos une con el Pacífico está deteriorado, un cuarto de litro de aceite vale 20 córdobas, tres mangos valen 20 córdobas, entonces, ¿de qué estamos hablando?, inquirió Hooker.



Energías para desarrollar conflictos

Para Hooker, se han estado invirtiendo demasiadas energías en buscar tensión y no en buscar una salida positiva a las dificultades que pasan los nicaragüenses.



Hooker plantea que negarle el derecho a los costeños a elegir a sus autoridades revela los pocos derechos que tienen los habitantes de las regiones autónomas y los convierte en ciudadanos de tercera categoría.



Hooker es una antigua líder creole, Rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Uraccan, y Presidenta del Consejo Regional Autónomo de la RAAN.