Montealegre y Quiñónez en Laureles Norte

Critican a Alexis Argüello porque no quiere debatir

Los candidatos a alcalde y vicealcalde de Managua por la alianza PLC-Vamos con Eduardo, Eduardo Montealegre y Enrique Quiñónez, iniciaron sus recorridos de campaña con pobladores del barrio Laureles Norte para conocer y conversar sobre las principales necesidades de los habitantes de este sector de Managua.



Soraya Gadea, Presidenta de la Asociación de Pobladores de Laureles Norte, y dirigente del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, fue la primera en tomar la palabra, quien dijo que las principales demandas de ese barrio capitalino de 16 mil habitantes son: instalación de tuberías para las aguas negras, pavimentación de calles y zonas de recreación para la juventud.



“Ésta es la única calle bonita de este barrio, después van a encontrar miseria, van a encontrar un centro de violencia y un abandono total. No hemos tenido nunca la suerte de encontrarnos con un administrador de la Alcaldía o con un alcalde que realmente venga a cumplir con las promesas que nos hace en los procesos electorales, por eso estoy aquí, porque confío en ustedes”, señaló la representante del barrio.



Reto a Alexis



Durante el encuentro con los pobladores del barrio Laureles Norte, Montealegre retó una vez más al candidato a la Alcaldía de Managua por el Frente Sandinista, Alexis Argüello, para que debatan sobre los problemas de Managua.



“Nosotros no nos estamos escondiendo, como el candidato del matrimonio Ortega-Murillo; no quiere debatir con nosotros, entonces nosotros vamos hablar y debatir con la población, en fin, para quien vamos a trabajar es para el pueblo de Managua, y por eso estamos aquí”, dijo el candidato.