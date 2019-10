Oposición gana tercia política

La Asamblea Nacional aprobó ayer una declaratoria que rechaza la resolución del Consejo Supremo Electoral, CSE, que posterga las elecciones municipales en Bilwi, Prinzapolka y Waspam hasta abril de 2008.



Diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, del Movimiento Vamos con Eduardo y del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, 51 en total, sesionaron en ausencia de los legisladores sandinistas y de los miembros sandinistas en la Junta Directiva del Parlamento.



La declaratoria

Ésta es la segunda vez que la oposición en la Asamblea Nacional logra reunir los votos para intentar revertir una decisión del gobierno o avalada por éste. Los legisladores también enviaron a la Comisión de Justicia una iniciativa de decreto de Interpretación Auténtica de los artículos diez, numeral cinco, y 190 de la Ley Electoral, y otra iniciativa de decreto legislativo que obliga a los magistrados del CSE a realizar elecciones en todo el país en noviembre próximo.



“La Ley Electoral no faculta a los magistrados del Consejo Supremo Electoral a suspender o posponer las elecciones municipales en ninguna parte del país sin la previa reforma a la Ley Electoral por parte de la Asamblea Nacional. Por consecuencia, las elecciones municipales del año 2008 deberán celebrarse en la fecha y forma establecida en la Ley Electoral”, expresa la declaratoria que los legisladores mandaron a publicar en cualquier medio de comunicación.



Lo extraño

Una parte de los opositores calificó la sesión como un éxito, pero otra parte de éstos, entre ellos el diputado de la ALN, Eliseo Núñez, y el legislador independiente Mario Valle, expresaron públicamente que la declaración, que carece de carácter vinculante, no serviría de nada, puesto que el Frente Sandinista emprendería acciones más efectivas.



“No se engañen con esta pantomima. Esa declaración va a ser trabada por un recurso. Aquí no se hizo nada”, expresó Núñez, quien en la sesión de la semana pasada se negó a participar, junto con los otros tres diputados de la bancada de la ALN, y Valle, quien adujo que se ausentó porque su hijo estaba enfermo y lo trasladó a un hospital en el extranjero.



Un grupo de personas identificadas como “trabajadores de salud” se presentó en el hemiciclo y no dejó de hacer ruido durante las intervenciones de los diputados. Por unos instantes pareció que los vidrios que separan a los visitantes de los diputados iban a romperse, pues los trabajadores de salud que propugnaban por una partida presupuestaria mayor los golpeaban fuertemente.



Quiñónez enfrenta

a exaltados

“Esa es la nueva tónica del Frente Sandinista, no da la cara, pero manda a los vagos de los CPC”, expresó furibundo Enrique Quiñónez en su intervención, y luego criticó a algunos de los presentes: “Hay diputados que vinieron a regañadientes, y todos estamos pendientes de que reciben prebendas del gobierno”.



Valle, por su parte, aseguró que la sesión es “únicamente una tercia política” típica de la época electoral. “Mi deber como diputado es venir. (Pero) alguien tiene que ganar y perder, hoy le tocó a la bancada sandinista perder, y en la otra (oportunidad) la bancada sandinista se las va a ganar”, dijo muy seguro Valle, quien se ha caracterizado por ser un voto más del Frente Sandinista.



Y se terminó...



Poco antes del mediodía, cuando el diputado liberal Wilfredo Navarro explicaba las bondades de la Ley de Inspectoría del Trabajo, que los legisladores pretendían aprobar en lo general para que los sandinistas no argumentaran que la sesión fue ilegal, un diputado se desconectó de la pizarra electrónica.



Era Ramón Macías. Después le siguió Mario Valle. Entonces, Eliseo Núñez dio la orden de irse a Carlos García y Ramiro Silva. Uno menos y se rompía el quórum. Cinco minutos después finalmente se rompió. Y como ninguno de los legisladores se enteraba de la novedad, Núñez se encargó de decírselo.



“Me voy, adiós. No hay quórum. Jejeje”, dijo a los cuatro miembros de la Junta Directiva, señalando la pizarra electrónica. Después se puso en una esquina del hemiciclo y luego de hacer el gesto de adiós, bajó los dedos gordos de sus manos, haciendo la vieja seña de la derrota. ¿Por qué la habrá hecho?



CSE mantiene firme resolución

Leyla Jarquín

El vocero del Consejo Supremo Electoral, Félix Navarrete, dijo que ante la aprobación del rechazo de 51 diputados de la Asamblea Nacional a la decisión del CSE de suspender las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, este Poder del Estado mantiene firme su resolución.



“La declaración de los diputados no tiene ningún efecto legal, esa es una posición política de 51 diputados de la Asamblea Nacional”, expresó Navarrete, en alusión al hecho de que en la sesión de ayer sólo se introdujo en la Comisión de Justicia una iniciativa de ley para hacer una interpretación auténtica de la Ley Electoral, y otra para rechazar la postergación de las elecciones municipales en Bilwi, Prinzapolka y Waspam.



Para FSLN sesión es ilegal

El jefe de bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, Edwin Castro, ha declarado que esta sesión sería ilegal, pues según él, es el presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional quien debe de convocar a sesión y no el vicepresidente, como fue en este caso.



A ello, el vocero del Poder Electoral manifestó que el CSE respeta las decisiones que toman los demás poderes del Estado. “De acuerdo al artículo 129 de la Constitución (Política), debe de haber una posición de respeto y armonía entre los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial)”, señaló.



Sin embargo, Navarrete indicó que la anulación por ilegalidad de una sesión de la Asamblea Nacional es facultad de la Corte Suprema de Justicia, ante la interposición de un recurso en contra por parte de los diputados.