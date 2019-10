Diputado denuncia amenazas de muerte

El diputado del Movimiento Vamos con Eduardo, Francisco Javier Jarquín, denunció amenazas de muerte, de secuestro e intentos de extorsión para que no participe en el plenario de la Asamblea Nacional, pero no supo revelar la fuente de dichas presiones.



“Son amenazas de muerte. ‘Te estamos siguiendo, si seguís en la Asamblea vas a desaparecer’, me dijeron, yo sólo saco conclusiones y (las amenazas) vienen de quienes no les interesa que estemos votando en la Asamblea”, dijo Jarquín.



A Jarquín se le ha mencionado como uno de los posibles diputados que sería cañoneado para que se pase a la bancada ALN y ayude al Frente Sandinista a conseguir los 47 votos que le den la deseada mayoría parlamentaria al gobierno.



Halagos y dinero

Jarquín afirmó que ha recibido halagos y ofrecimientos de altas sumas de dinero con el fin de que no participe en determinadas ocasiones, cuando la oposición necesite reunir los 47 votos.



De no ser por la participación del diputado Mario Valle, y luego de los cuatro diputados del ALN, la sesión de ayer, con la ausencia de Jarquín, hubiese sido un fracaso. Evidencia de ello es que al levantarse Valle y los cuatro diputados de la ALN antes de aprobar la Ley de Inspectoría del Trabajo, la sesión fue rota por falta de quórum.



De acuerdo con la denuncia de la Bancada Democrática, se iniciaron gestiones en la Policía Nacional para que realice las investigaciones pertinentes. También dijeron que pedirán apoyo a esta institución para aumentar la seguridad del diputado Jarquín.



Valentía

Eduardo Montealegre dijo que creía que este tipo de situaciones habían terminado en Nicaragua, sin embargo, animó a sus correligionarios a no tener temor y admiró la valentía de Jarquín por denunciar las amenazas.



La jefa de la Bancada Democrática, María Eugenia Sequeira, dijo que la lucha por la democracia era un asunto de convicción individual, pero que su bancada haría todos los esfuerzos para proteger a sus miembros.



Jarquín dijo que se ausentaría en la sesión de ayer por su seguridad y que por esa razón se iría a su casa en Nueva Guinea.