El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Enrique Quiñónez, no tiene ninguna duda de que el magistrado del Consejo Supremo Electoral, CSE, René Herrera, está negociando las reformas constitucionales con el Frente Sandinista, por instrucciones del ex presidente Arnoldo Alemán.



También calificó de “hipócrita” la actitud asumida por la cúpula del partido, al pretender disfrazar las negociaciones con un supuesto análisis académico sobre la viabilidad o no de un régimen parlamentario.



“Al menos el doctor Herrera ha tenido el valor, el coraje, de hacer público que hay negociaciones, que se está pactando”, comentó Quiñónez, tras recordar que el primer vicepresidente del PLC, Wilfredo Navarro, abandonó la comisión que prepararía ese análisis, porque dos o tres personas empezaron a negociar las reformas con los sandinistas.



Doble discurso



En ese sentido, el legislador dijo que detrás de Herrera estaba Alemán, y “lo que nos molesta es el doble discurso que se maneja alrededor de este tema, y porque no nos han tomado en cuenta”.



Quiñónez manifestó a EL NUEVO DIARIO que hay muchos diputados que ya están cansados de este juego político a espaldas de las bases del partido, de un juego “en el que siempre hemos perdido”.



“Un buen grupo de diputados estamos dispuestos a amarrarnos los pantalones y decirle al Frente Sandinista: se acabó el chantaje contra algunos de nuestros dirigentes y contra nuestro partido, porque tenemos los votos suficientes para rechazar esas reformas”, precisó.



“Bombardeo” hoy



Mientras, el PLC como institución, niega por enésima vez que haya en proceso una negociación con el FSLN para reformar la Constitución Política, tras reiterar que hay una comisión que tiene el mandato de preparar un informe sobre la viabilidad o no del parlamentarismo.



El magistrado Herrera, que integra la comisión de juristas nombrada por la dirección del PLC, ha manifestado en reiteradas oportunidades que sus opiniones sobre el tema de las reformas constitucionales han sido a título personal, como académico, y que no ha dado ninguna declaración a nombre del partido, ni del ejecutivo nacional ni de la bancada.



Herrera, el operador y estratega político del PLC, y uno de los consejeros más influyentes en Alemán, ha confirmado en varias ocasiones que sí hay negociaciones con el FSLN, y que las reformas constitucionales serán una realidad el próximo año.



En la otra acera, el diputado del FSLN, Edwin Castro, también confirmó que hay negociaciones con el PLC alrededor de las reformas.



Hoy, lunes, el ejecutivo nacional del PLC puede tener una de sus sesiones más candentes, porque los miembros de la comisión presentarán sus consideraciones en relación con el parlamentarismo, pero por otro lado, se espera un fuerte “bombardeo” contra Herrera, según han dejado entrever directivos del partido.