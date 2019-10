Liberales de Nindirí están al rojo vivo

Coja y manca quedó la fórmula y la plancha de candidatos a alcaldes y concejales de la alianza PLC en el municipio de Nindirí. Los liberales de este pueblo competirán por la alcaldía más dispersos que nunca en el que las heridas abiertas entre los diferentes grupos los harán enfrentarse en tres bandos distintos.



Según la lista de candidatos publicada por el Consejo Supremo Electoral la Alianza PLC no tiene candidatura a vicealcalde ni los primeros dos concejales. Todo fue producto de las diferencias internas por las que una parte de los liberales apoya al PLC, otra a Oswaldo Gago en la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN ) y algunos miembros del movimiento Vamos con Eduardo dijeron abstenerse de participar en cualquier alianza.



Todo iba bien

José Alejandro Orozco, miembro del movimiento Vamos con Eduardo, cuenta que la alianza entre las dos facciones liberales se había logrado. A la cabeza iría Mercedes Urbina por el bando de Montealegre y Oswaldo Gago por el PLC. De acuerdo con Orozco hasta la tarde del 14 de marzo, último día para la inscripción todo estaba correcto, pero a última hora inscribieron a Lucas Reyes como candidato a Alcalde.



Reyes se convirtió en ese momento en la manzana de la discordia, inmediatamente Gago renunció a su cargo y lanzó su candidatura junto a Urbina en la Casilla de la ALN, pese a haber quedado inscritos en el PLC como candidatos a vicealcalde y a primer concejal respectivamente.



Orozco, quien también era vocero de Urbina, aseguró que todo fue una imposición de Enrique Quiñónez en un amarre con Eduardo Montealegre.



Urbina dijo que por el bien del municipio estaría dispuesta a correr como vicealcalde siempre y cuando se lograra incorporar su candidatura. De no lograr legalizar su candidatura dijo que no apoyará a nadie en esta campaña.