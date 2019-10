AN no ha aprobado ningún préstamo de Venezuela

El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, se mostró sorprendido ayer luego que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, dijera a los medios de comunicación que toda la información relativa a Petronic se encuentra en poder de la comisión que preside el legislador liberal.



Aguirre Sacasa aseguró ayer que “nadie sabe de alguna ayuda de Venezuela y tampoco nadie se ha beneficiado de ella, ni ha visto carreteras, escuelas, hospitales o centros de salud que se construyan con esa supuesta ayuda”.



Aguirre Sacasa recordó al gobierno que en la Asamblea Nacional no se ha aprobado ni un solo préstamo de Venezuela o de ninguna entidad venezolana a la República de Nicaragua o al pueblo de Nicaragua.



Que no nos vengan a cobrar después

“Es importante aclarar eso para que un gobierno venezolano dentro de cinco, tres o dos años, no venga aquí a querer pasarnos una deuda inexistente”, afirmó Aguirre a los medios.



Pidió que el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Managua esté claro de eso, porque Nicaragua no recibe préstamos de Venezuela y lo único que aprobó el Parlamento el año pasado fue un acuerdo marco, no un acuerdo de préstamo. “Ni una sola deuda venezolana se ha aprobado acá y no existe ninguna deuda para con Venezuela, que eso quede y que la población de Nicaragua lo sepa”, reafirmó.