FSLN busca amarre

Tras el revés que sufrió el gobierno por parte de la oposición, al lograr quórum y la declaratoria para revertir la suspensión de las elecciones en la Costa Caribe, el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, dijo ayer que obligatoriamente se viene una negociación.



“Ya no importa si es válida o no la declaratoria que hizo el plenario de la Asamblea, la verdad es que no tiene ningún sustento jurídico porque es meramente de carácter político, aquí lo que debe haber es un arreglo, hay que negociar para buscar una salida a la crisis”, dijo Castro.



Hasta el momento no se sabe cuál será la movida del Frente Sandinista, pero de llegarse a la Corte Suprema de Justicia, la negociación será otra vez entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, quienes controlan cada uno de ellos ocho de los 16 magistrados.



Quedarían en evidencia

En ese sentido, el diputado de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Víctor Hugo Tinoco, dijo que si se llegaba a un acuerdo para suspender las elecciones, entonces el PLC y Arnoldo Alemán quedarán en evidencia y demostrarían que todo fue una cuestión de imagen y no para hacer respetar el derecho al voto de los costeños.



Con la declaratoria de la Asamblea Nacional rechazando la suspensión de las elecciones en los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka en la RAAN, se inicia una crisis política que enfrenta desde ya al Poder Legislativo con el Ejecutivo.



La Comisión de Justicia, presidida por el liberal José Pallais, se disponía ayer a dictaminar un decreto-ley para desautorizar al Consejo Supremo Electoral, extendiendo el pleito a un tercer Poder del Estado. Finalmente, si se llega a la Corte Suprema de Justicia los cuatro poderes del Estado estarán enfrentados en una nueva crisis institucional que supone un nuevo amarre político.



No hay nada que negociar

Pero Maximino Rodríguez, jefe de la bancada del PLC, aseguró que no hay nada que negociar, y si se hace, es únicamente para reestablecer y abstenerse de violar los derechos de los habitantes de la Costa Caribe.



“Cualquier intento de quitarle el derecho al voto a los costeños es un acto de discriminación, y Ortega en aquel momento los mandó a fusilar, ahora les quita el derecho al voto”, dijo Rodríguez, quien agregó que cualquier negociación tiene que ser apegada a la Constitución y a las leyes.



En ese sentido, el diputado de la Bancada Democrática, Luis Callejas, dijo que no hay posibilidad de negociación de su parte, y que la democracia no se negocia, sólo se defiende.