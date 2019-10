Foro sobre libertad de prensa y agresiones a los periodistas

Las pretensiones gubernamentales de restringir la libertad de prensa y los primeros indicios de acciones contra periodistas serán objeto de debates en un foro que llevará a cabo la Unión de Periodistas de Nicaragua, UPN, el próximo 29 de abril.



El evento, apoyado por la Fundación “Konrad Adenauer”, llevará el lema: “Los periodistas y el derecho a la libertad de expresión y de opinión”, en el contexto de las actuales políticas gubernamentales y en conmemoración del “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, a celebrarse el próximo tres de mayo.



La iniciativa para promover el “Día Mundial de la Libertad de Prensa” partió de la Conferencia General de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), pero fue hasta en 1993 que lo decretó la Asamblea General de las Naciones Unidas.



El foro se desarrollará en el hotel Hilton Princess, a partir de las ocho y media de la mañana. Los expositores serán el doctor Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh; Sofía Montenegro, del Centro de Investigación de las Comunicaciones, Cinco, y el doctor Danilo Aguirre Solís, Director de EL NUEVO DIARIO.



La invitación de la UPN también va dirigida a las organizaciones de hombres y mujeres de prensa, como el Colegio de Periodistas de Nicaragua, la APN, el Sindicato Nacional de Periodistas, la Asociación de Periodistas Parlamentarios, la Fundación “William Ramírez” y la Asociación de Corresponsales Extranjeros, entre otras.



Libertad de prensa asediada

Ayer, el maestro de generaciones de periodistas, Juan Molina Palacios, exhortó a los periodistas a luchar para que el gobierno no afecte la libertad de expresión, “porque todos los síntomas están indicando” que corre peligro esa libertad, y no es que pueda venir censura, sino represión.



“Quizá esto no sea una política general, aunque dentro del FSLN no se actúa nunca si no te dan una orden”, dijo el veterano periodista, quien también puso otro ejemplo de los síntomas: la acción emprendida por el ministro de Salud, Guillermo González, contra el periodista de EL NUEVO DIARIO Melvin Martínez, al mandar a prohibir su ingreso no sólo a su Ministerio, sino que hasta en los hospitales y centros de salud.