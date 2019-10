Pobres del exilio votarán por Mendieta

Los miembros del Comité de Pobres en el Exilio (Comipoe), residentes en Miami, Estados Unidos, que tienen cédula, se comprometieron a venir a votar en las elecciones municipales por el candidato a alcalde de Managua por el Partido Conservador, PC, Mauricio Mendieta.



Cristóbal Mendoza, Presidente de Comipoe, ex-presó que en días pasados Mendieta se reunió con los miembros del Comipoe. “Nos gustó que él es nuevo en política”, expresó Mendoza desde Miami.



“Hemos llegado a la conclusión de que en Nicaragua ya no se está luchando por partido, sino por las personas”, continuó Mendoza.



Otro compromiso

Los nicaragüenses residentes en Miami que apoyan a Mendieta se comprometieron también a incidir en sus familiares en Managua.



“La comunidad exiliada está apática. La gente no quiere saber nada de política, está harta porque el país no avanza y tienen que estar mandando (dinero)”, agregó. Mendoza reiteró que el principal apoyo que darán a Mendieta es venir a votar a Nicaragua.