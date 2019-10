“Tomen la agenda correcta”

El grupo cívico Ética y Transparencia, a través de su director ejecutivo, Roberto Courtney, llamó al Presidente de la República, a instituciones del Estado, a partidos políticos y a la sociedad civil, a que prioricen en su agenda la crisis alimentaria y los altos costos de los combustibles, por ser los que más afectan a países como Nicaragua.



“Los precios de los alimentos y de los combustibles son los que dan mayor preocupación, porque estamos hablando de un país donde el ingreso per cápita al año son mil dólares, lo cual significa menos de tres dólares al día”, expresó Courtney.



Urge el consenso y la armonía

“Andar hablando de cualquier otra cosa es no estar entendiendo lo urgente que es generar los consensos, la armonía y la unidad para poder abordar este entorno económico internacional que cada vez se pone más complicado”, agregó.



“Cuando todos los países deberían estar bien enfocados en una problemática económica, Nicaragua anda pensando en que si el parlamentarismo es bueno o no, asuntos ajenos a la problemática que tenemos al frente”, puntualizó.



Courtney dijo que el llamado también es para que se permita que las crisis y los problemas políticos transiten por las vías institucionales y constitucionales del país.



“Que se abandone completamente la posibilidad de las vías de hecho o extraconstitucionales, porque por ese camino terminamos en un lugar peor que donde comenzamos”, señaló el director ejecutivo de Ética y Transparencia.



Salida electoral

Según Courtney, este llamado a la reflexión sobre la institucionalidad del país “es para que la salida electoral esté disponible y despejada, con el fin de que el pueblo en noviembre pueda reorientar el curso de este gobierno en la manera que le parezca conveniente, ya sea reestableciéndolo o mandándole un mensaje que quiere ajustes”.



Courtney, ante la acusación del presidente Daniel Ortega contra las organizaciones civiles de querer levantar en protestas a la población, lo cual según él puede provocar el incendio del país, aclaró que el pronunciamiento de Ética y Transparencia está muy lejos der ser un llamado a la efervescencia y al incendio.