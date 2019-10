Carlos Tünnermann y su análisis sobre las reformas: “Son aberrantes”

El analista político Carlos Tünnermann, manifestó que las dos propuestas presentadas tanto por el PLC como por el Frente Sandinista, son “aberrantes”, porque lo único que persiguen es garantizar la reelección, lo que da lugar al surgimiento de nuevas dictaduras.



“No vamos a un parlamentarismo. A lo que vamos, es a una “partidocracia”, en donde se determina que los dos partidos del pacto sean lo que tomen las decisiones fundamentales”, aseveró.



“Eso se transforma en algo más aberrante todavía, como es la “caudillocracia”. Dicen que lo que quieren es mejorar nuestra democracia porque el presidencialismo no sirve más, pero ni siquiera a lo interno quieren practicar la democracia, y todo lo hacen por el dedo de sus caudillos, así es de terrible”, expresó.



De llegar a concretarse esto, indicó, nos pondría frente a otro inverosímil, que es un reo convertido en Primer Ministro. “Y eso le daría fuerza a lo que el escritor portugués dijo una vez, de que nosotros éramos un pequeño país en broma, porque estas cosas sólo ocurren aquí”, comentó.



¿Es decir que prevalecen los intereses personales de los caudillos?



Así es: Alemán cede a Daniel Ortega todo lo que le pide para garantizar su libertad y su control sobre el PLC, porque él ve amenazado su supuesto liderazgo por figuras que se levantan dentro de su mismo partido que no son serviles o por figuras de ALN.



Él utiliza al PLC como un escudo y es el que le saca más ventaja a pesar de su condición de reo, pero es porque hay una serie de serviles incondicionales que todo le celebran y le aplauden”.

Se olvidan del pueblo

Tünnermann dijo que lo que más le impacta es ver que Ortega, Alemán y sus súbditos, están más interesados en reformar profundamente la Constitución, que en buscar cómo resolver las necesidades de los damnificados que dejaron los recientes desastres naturales.



“Es increíble ver cómo la gente está bien golpeada por estos desastres naturales, y que la clase política dirigida por los caudillos esté pensando en reformas para satisfacer a sus intereses particulares”, lamentó.



“¿No será mejor preguntar al pueblo a través de un referendo, si en realidad quiere estas reformas, lo cual daría una señal inequívoca de la democracia que tanto dicen que quieren implementar?”, concluyó.



ALN: Reformas no son causadas por desunión entre liberales

Por su parte, la diputada María Eugenia Sequeira, jefa de bancada de la ALN, negó que la falta de unidad entre su partido y el PLC, haya motivado las negociaciones entre el ex presidente y reo Arnoldo Alemán, con el Frente Sandinista, para reformar nuevamente la Constitución.



“Esto no es porque no hubo unidad. La verdad es que este arreglo entre Daniel y Arnoldo Alemán existe desde hace años, ya viene de viejo. Arnoldo está más que convencido de su pacto, y ellos desde hace rato decidieron consolidar su poder”, dijo Sequeira.



Dora María Téllez, del MRS, opinó de la misma manera. “Acordate que cuando sólo había un partido liberal, igual estaban en amarres. Es como quien dice: ‘Gallina que come huevo, ni que le quemen el pico’”, concluyó Téllez.