Ni pintas ni rótulos en San Juan del Sur

CORRESPONSAL RIVAS

El alcalde de San Juan del Sur, Eduardo Hollman, “notificó” a los candidatos a ediles de ese municipio del departamento de Rivas, que “no permitirá la contaminación visual, ni delitos ambientales ocasionados por la propaganda electoral” de que dispongan durante el proceso eleccionario municipal.



A través de un comunicado oficial, Hollman ordenó borrar las “pintas” que algunos simpatizantes de los partidos políticos participantes en la contienda municipal ya habían realizado con los símbolos y nombres de sus candidatos, entre ellos el del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, René Mauricio Granja.



Como muestra de que lo expresado por Hollman no es un “cuento”, el acalde ordenó borrar todas las pintas que los simpatizantes de Granja habían colocado en los postes de alumbrado eléctrico que están en el casco urbano de la ciudad.



Granja envió a sus seguidores a pintar los postes con pintura roja y en las pintas también se reflejaba su nombre y el número de la casilla. “Pero el acalde, sin trámites y sin permitirnos negociar, nos mandó a borrar todos los postes”, explicó el candidato.



Todos notificados

De momento sólo el candidato de la Alianza Liberal ha resultado perjudicado, pero el candidato de Alternativa por el Cambio, AC, Róger Núñez, confirmó que a él también le notificaron que le borrarán su propaganda.



Sin embargo, Granja dijo que a su partido ni siquiera le notificaron que le iban a borrar sus pintas y, según él, la notificación la hicieron hasta que ya le habían deshecho su propaganda.



El candidato catalogó la acción Hollman como “una actitud totalitaria y con el único objetivo de dañar nuestra campaña”. “Los postes de electricidad, además de ser de Unión Fenosa, tenían dos años de estar pintados con propaganda de Eduardo Montealegre cuando postuló su candidatura a presidente por el ALN”, agregó.



En el comunicado, Hollman señala que hay suficiente base legal para sustentar su decisión, la cual, hasta en ese momento, no explicaba en el escrito que consistía en prohibir las pintas.



Invoca Ley Ambiental

El edil basó su acción en la Ley de Delitos Ambientales y en un reglamento urbano de San Juan del Sur, en el cual se sugiere que las pintas políticas constituyen una contaminación visual.



Con estos argumentos ordenó por la vía administrativa, borrar todos los rótulos, sin distingo de partido político.



Al leer el comunicado -–que carece de fecha de emisión--, el candidato del PLC detalló que hasta el momento él es el único perjudicado, y atacó la decisión administrativa al manifestar que el reglamento urbano del que habla el alcalde no ha sido publicado.



Respecto al argumento medioambiental, Granja señaló que “la misma alcaldía avala proyectos que incitan a la contaminación visual”.